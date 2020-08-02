Euro
8.22
Dolar
6.98
BIST 100
1,126.90
Altın
1,976.20
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

TBMM Başkanı Şentop mevkidaşlarıyla bayramlaştı

TBMM Başkanı Şentop, Kazakistan, Pakistan, Kırgızistan, Katar, KKTC ve Irak Meclis Başkanları ile bayramlaştı.

İsmail Çimen   | 02.08.2020
TBMM Başkanı Şentop mevkidaşlarıyla bayramlaştı

TBMM

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kazakistan, Pakistan, Kırgızistan, Katar, KKTC ve Irak Meclis Başkanları ile görüşerek bayramlarını kutladı.

Meclis Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Şentop, Kazakistan Meclis Başkanı Nurlan Nigmatulin ile telefonda görüştü.

Karşılıklı bayram tebrikinde bulunulan görüşmede Şentop, Kazakistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.

Salgınla mücadeleye önem verilmesi gerektiğine dikkati çeken Şentop, bu günlerin dayanışma içinde atlatılacağı ve geleceğe iş birliği içinde yürüneceğine olan inancını ifade etti.

Nigmatulin de Şentop'un aramasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Nigmatulin, Şentop'un Türk dünyasına yönelik faaliyetlerinin Kazakistan'da da bilindiğini ve kendisinin her zaman hayırla anıldığını belirtti.

Geçen yıl Bakü'de gerçekleştirilen TÜRK-PA toplantısında Şentop'un, bir sonraki toplantının Kazakistan'da yapılmasını teklif ettiğini hatırlatan Nigmatulin, Şentop'un önerisinden duyduğu memnuniyeti vurguladı, toplantının videokonferans ile değil yüz yüze yapılabilmesi için ertelenmesi önerisinde bulundu. Toplantının Türkistan bölgesinde yapılması yönünde fikir birliğine varıldı.

TBMM Başkanı Şentop, Katar Meclis Başkanı Ahmad Bin Abdullah Bin Zaid el Mahmud ile görüşmesinde de Türkiye ile Katar arasındaki mevcut iş birliğinin her alanda olduğu gibi parlamentolar arası ilişkilerde de güçlü bir şekilde sürmesi gerektiğini belirtti.

Türkiye'nin barış uğruna yaptığı girişimleri takdirle takip ettiğini dile getiren Zaid El Mahmud da Türkiye Cumhuriyeti'nin liderliğine ve gösterilen tavra teşekkür etti. Zaid El Mahmud, BM ile bir belge imzaladığını, teröre karşı parlamentolar arası bir büronun açılması sürecini başlattığını ve söz konusu büronun Katar'da açılacağını aktardı.

Şentop da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kovid-19 salgını sürecinde Katar'a bir ziyaret gerçekleştirdiğini, bu ziyaretin, Katar ile ilişkilere Türkiye'nin verdiği önemin göstergesi olduğunu ifade etti.

Salgınla mücadelede Katar'ın aldığı tedbirleri ve diğer ülkelere sunduğu desteği takdirle takip ettiğini belirten Şentop, "Salgınla mücadele kapsamında Körfez İşbirliği Konseyinin tekrar bir araya gelme kararı önemli bir karardır ancak 4. yılına girmiş olan ambargo sebebiyle bu konseyin işlevselliğinin geri planda kaldığını üzülerek belirtmek isterim." dedi.

Şentop, diğer körfez ülkelerinin Katar'a karşı sergiledikleri tutumu bir an önce sona erdirmeleri gerektiğini de sözlerine ekledi.

Şentop, Pakistan Senatosu Başkanı Sadiq Sanjrani, Kırgızistan Meclis Başkanı Dastanbek Cumabekov, KKTC Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay ve Irak Meclis Başkanı Muhammed Halbusi ile de görüştü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İtalya'dan Sırbistan'a Kovid-19'la mücadelede destek
ABD'de Kovid-19 hem kırsal hem de kentsel kesimlerde eskisinden daha yaygın
ABD'de Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 158 bine dayandı
Hindistan İçişleri Bakanı Shah'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı
Sağlık Bakanı Koca tatilcileri uyardı: Birinci dalga sahillere indi. Dikkatli olalım

Benzer haberler

TBMM Başkanı Şentop mevkidaşlarıyla bayramlaştı

TBMM Başkanı Şentop mevkidaşlarıyla bayramlaştı

TBMM Başkanı Şentop'tan çocuklara bayram hediyesi

TBMM Başkanı Şentop, Tunus, Kazakistan, Cibuti ve Cezayir'deki mevkidaşlarıyla bayramlaştı

TBMM Başkanı Şentop Arnavutluk ve Kuzey Makedonya'daki mevkidaşlarıyla bayramlaştı

TBMM Başkanı Şentop Arnavutluk ve Kuzey Makedonya'daki mevkidaşlarıyla bayramlaştı
AK Parti Genel Sekreteri Şahin: Sosyal medyanın bir tür sosyal şiddet platformuna dönüşmesinin önüne geçilecek

AK Parti Genel Sekreteri Şahin: Sosyal medyanın bir tür sosyal şiddet platformuna dönüşmesinin önüne geçilecek
Yeni sosyal medya düzenlemesine hukuki yorum

Yeni sosyal medya düzenlemesine hukuki yorum