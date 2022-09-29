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Politika

TBMM Başkanı Şentop, Macaristan'da ziyaretlerde bulundu

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, başkent Budapeşte'deki Gül Baba Türbesi'ni ve Osmanlı'nın son Budin Beylerbeyi Abdurrahman Abdi Paşa'nın anıt mezarını ziyaret etti.

Mehmet Yılmaz   | 29.09.2022
TBMM Başkanı Şentop, Macaristan'da ziyaretlerde bulundu

Budapeşte

Resmi ziyaret kapsamında başkent Budapeşte'de bulunan Şentop, ülkedeki Osmanlı dönemi eserlerinden Gül Baba Türbesi'ne ve Buda Kalesi'ndeki Osmanlı'nın son Budin Beylerbeyi Abdurrahman Abdi Paşa'nın anıt mezarına ziyarette bulundu.

TBMM Başkanı Şentop'a, Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Gülşen Karanis Ekşioğlu, Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, TBMM Türkiye-Macaristan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, MHP İstanbul Milletvekili Hayati Arkaz ve İYİ Parti Mersin Milletvekili Behiç Çelik de eşlik etti.

Gül Baba

Gül Baba, 2 Eylül 1541'de Kanuni Sultan Süleyman'ın Budin seferi sırasında vefat etti. Tarihi kayıtlara göre, Kanuni Sultan Süleyman, Gül Baba'nın cenaze namazına bizzat katıldı.

Gül Baba Türbesi, 1543-1548 döneminde 3. Budin Beylerbeyi Yahya Paşazade Mehmet Paşa tarafından yaptırıldı.

Türk-Macar dostluğunun sembolü kabul edilen "Budin'in manevi bekçisi" Gül Baba Türbesi, başkent Budapeşte'de Gül Tepesi (Rozsadomb) olarak bilinen bölgede yer alıyor.

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