Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.81
Dolar
6.08
BIST 100
86,072.28
Altın
1,284.76
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

TBMM Başkanı Şentop, Kuzey Makedonya'ya gitti

TBMM Başkanı Şentop, beraberindeki parlamento heyetiyle Kuzey Makedonya ve Bosna Hersek'i ziyaret edecek.

Hatice Şenses Kurukız   | 25.05.2019
TBMM Başkanı Şentop, Kuzey Makedonya'ya gitti

İstanbul

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, beraberindeki parlamento heyetiyle Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'e gitti.

Şentop, Kuzey Makedonya ve Bosna Hersek'e gerçekleştireceği iki günlük ziyaret için İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'ndan özel uçak "DAP" ile Üsküp'e hareket etti.

Ziyarette, Türkiye-Kuzey Makedonya, Türkiye-Bosna Hersek Parlamenterler Dostluk Grubu'ndan milletvekillerinin de eşlik ettiği Şentop, Kuzey Makedonya'nın Başkenti Üsküp'te, Meclis Başkan Yardımcısı Vesel Memedi tarafından karşılanacak.

Şentop, daha sonra Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski tarafından kabul edilecek.

Üsküp'teki Uluslararası Balkan Üniversitesini de ziyaret edecek olan Şentop, buradaki iftar davetine katılacak.

TBMM Başkanı Şentop ve beraberindeki heyet, yarın Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanı Bakir İzetbegoviç ile görüşecek.

Bosna Hersek'in kurucu Cumhurbaşkanı merhum Aliya İzetbegoviç'in kabrini de ziyaret edecek olan heyet, daha sonra heyet, Livno kentinde iftar yapacak.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çin-ABD ihtilafı ve uluslararası sistemin revizyonu
İran-ABD gerilimi: Jeo-ekonomik bakış
BAE-Suudi ekseninin statükocu politikasının geleceği
Yeni bir kriz ve mücadele alanı: Doğu Akdeniz
Avrupa Birliği'nin 'kader' seçimi

Benzer haberler

Meclis Başkanı Şentop'tan milletvekillerine iftar

Meclis Başkanı Şentop'tan milletvekillerine iftar

'Türkiye bugün, bir umudun, bir hamlenin ve insanlık davasının adıdır'

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Matviyenk'i kabul etti

'Yargıçların hakarete uğramasını doğru bulmuyorum'

'Yargıçların hakarete uğramasını doğru bulmuyorum'
'Meclisimizde güvenlikle ilgili iyi işleyen bir sistem var'

'Meclisimizde güvenlikle ilgili iyi işleyen bir sistem var'