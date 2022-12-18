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Politika

TBMM Başkanı Şentop Dünya Kupası'nı kazanan Arjantin'i kutladı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 2022 FIFA Dünya Kupası'nı kazanan Arjantin Milli Takımı'nı tebrik etti.

Gazi Nogay   | 18.12.2022
TBMM Başkanı Şentop Dünya Kupası'nı kazanan Arjantin'i kutladı

TBMM

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2022 FIFA Dünya Kupası finalinde bizlere futbol tarihinin en unutulmaz maçlarından birini yaşatan ve Fransa'yı yenerek kupayı kazanan Arjantin'i kutluyorum." ifadelerini kullandı.

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