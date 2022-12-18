TBMM Başkanı Şentop Dünya Kupası'nı kazanan Arjantin'i kutladı
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 2022 FIFA Dünya Kupası'nı kazanan Arjantin Milli Takımı'nı tebrik etti.
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2022 FIFA Dünya Kupası finalinde bizlere futbol tarihinin en unutulmaz maçlarından birini yaşatan ve Fransa'yı yenerek kupayı kazanan Arjantin'i kutluyorum." ifadelerini kullandı.
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2022 FIFA Dünya Kupası finalinde bizlere futbol tarihinin en unutulmaz maçlarından birini yaşatan ve Fransa'yı yenerek kupayı kazanan Arjantin’i kutluyorum.— Mustafa Şentop (@MustafaSentop) December 18, 2022