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Politika

TBMM Başkanı Şentop, Çekya Başbakanı Babis ile görüştü

TBMM Başkanı Şentop, Çekya Başbakanı Babis ile bir araya geldi.

Alper Atalay   | 03.09.2019
TBMM Başkanı Şentop, Çekya Başbakanı Babis ile görüştü

TBMM

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Çekya Başbakanı Andrej Babis ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Başkanlık Divanı Salonu'ndaki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

Kabulde, Türkiye-Çekya Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu da hazır bulundu.

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