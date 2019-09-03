TBMM Başkanı Şentop, Çekya Başbakanı Babis ile görüştü
TBMM Başkanı Şentop, Çekya Başbakanı Babis ile bir araya geldi.
TBMM
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Çekya Başbakanı Andrej Babis ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Başkanlık Divanı Salonu'ndaki kabul, basına kapalı gerçekleşti.
Kabulde, Türkiye-Çekya Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu da hazır bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.