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Politika

TBMM Başkanı Şentop Adana Valiliğini ziyaret etti

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Adana Valiliğine ziyarette bulundu.

İsmihan Özgüven   | 05.08.2020
TBMM Başkanı Şentop Adana Valiliğini ziyaret etti Fotoğraf: Eren Bozkurt / AA

Adana

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Adana Valiliğine ziyarette bulundu.

Şentop, valiliği ziyaret ederek şeref defterini imzaladı. Daha sonra Vali Süleyman Elban ile basına kapalı görüşen Şentop'a, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, AK Parti Adana Milletvekilleri Tamer Dağlı, Abdullah Doğru ve Ahmet Zenbilci eşlik etti.

Görüşme yaklaşık yarım saat sürdü.

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