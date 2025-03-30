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Politika

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan "Ramazan Bayramı" mesajı

TBMM Başkanı Kurtulmuş, "Bu bayram, ülkemizin ayağına bir pranga gibi vurulan terörün tamamen ortadan kalktığı, terörsüz Türkiye hedefimizin gerçekleştiği, bu topraklardaki ebedi kardeşliğimizin pekiştiği bir bayram olsun." ifadelerini kullandı.

Aykut Yılmaz  | 30.03.2025 - Güncelleme : 30.03.2025
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan "Ramazan Bayramı" mesajı

TBMM

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ramazan Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, rahmet ve bereket ayı ramazanı geride bırakırken, huzur ve sevinç içinde bayrama kavuşmanın mutluluğunun yaşandığını belirtti.

Bayramların, paylaşmanın, dayanışmanın ve kardeşliğin en güzel şekilde yaşandığı, milli ve manevi duyguların en güçlü şekilde pekiştiği, gönüllerin iyilikle dolduğu vakitler olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Ramazan Bayramı'nın, barış ve toplumsal uzlaşıyı daha da güçlendirerek, milletimizin ortak değerleri etrafında kenetlenmesine vesile olmasını temenni ediyorum. Demokratik değerlerimize, hukukun üstünlüğüne ve kardeşliğimize sahip çıkmak, hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu bayram, ülkemizin ayağına bir pranga gibi vurulan terörün tamamen ortadan kalktığı, terörsüz Türkiye hedefimizin gerçekleştiği, bu topraklardaki ezeli ve ebedi kardeşliğimizin pekiştiği bir bayram olsun. Bu vesileyle, aziz milletimizin, ülkemizin ve dünyanın dört bir yanında yaşayan tüm Müslümanların bayramını en içten dileklerimle kutluyor, Ramazan Bayramı'nın ülkemize ve tüm insanlığa barış, sağlık ve esenlik getirmesini yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Bayramınız mübarek olsun."

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