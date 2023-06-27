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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kahramanmaraş Afet Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulunuyor.
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Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Kurban Bayramı mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, hoyratlıktan, gönül kırıcılıktan, şiddetten, her türlü kötülükten bunalmış insanlığın, bayramlar vesilesi ile sevginin, dayanışmanın ve barışın değerini bir kez daha anlayacağını ümit ettiğini belirtti.

Zehra Aydın Turapoğlu  | 27.06.2023 - Güncelleme : 27.06.2023
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Kurban Bayramı mesajı

TBMM

Kurtulmuş, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, bayramın yardımlaşma, kardeşlik ve dayanışma bilinci içinde millete iyilik ve bereket getirmesini diledi.

İnsan oluş hikayesiyle başlayan "kurban ibadeti"nin aslında "yakınlık" anlamına geldiğini aktaran Kurtulmuş, "inanları bencilliğin esaretinden kurtarıp sorumluluk sahibi insanlar olduğu şuuruna eriştiren, yeryüzündeki tüm ihtiyaç sahibi insanları gözetmeye sevk eden, uzakları yakın eden, kavuşmaların, barışmaların, sevinçlerin bayramı" olarak nitelediği Kurban Bayramı'nı kutladı.

Kurban ibadetinin Allah'ın rızasına kavuşmak, yakınlığına erişmek gayelerini taşıdığını ifade eden Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Kurban farizası, Allah rızası için infak edebilmenin sağlayacağı kalp ferahlığıyla, bizleri sonsuz bereketin bir parçası kılacaktır. Allah'a şükran borcunu ikram ve infak ederek yerine getirenlere ne mutlu. Şüphesiz kurban ve hac farizaları birbirinden ayrı düşünülemez, Kurban Bayramı vesilesiyle tüm hacılarımızın haclarını da tebrik ederim, Allah mübarek ve mebrur eylesin.

Bayramlar, bizlere barış dolu yeni bir dünyanın mümkün olabileceğini de hatırlatıyor. Hoyratlıktan, gönül kırıcılıktan, şiddetten, her türlü kötülükten bunalmış olan insanlığın, bayramlar vesilesi ile sevginin, dayanışmanın ve barışın değerini bir kez daha anlayacağını ümit ederim. Cenabıhak milletimizin kurban ibadetini kabul etsin temennisi ile bayramınızı tebrik ediyor, Rabb'imden tüm insanlığa esenlikler getirmesini niyaz ediyorum."


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