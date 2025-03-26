TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Kadir Gecesi mesajı
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kadir Gecesi dolayısıyla mesaj yayımladı.
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Rahmet kapılarının sonuna kadar açıldığı, bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecemizin ülkemize, milletimize ve İslam alemine hayırlar getirmesini diliyor, bu kutlu gecede dualarımızın kabul olmasını Cenabıallah'tan niyaz ediyorum. Gecemiz mübarek, birliğimiz, dirliğimiz, kardeşliğimiz daim olsun." ifadesini kullandı.
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Rahmet kapılarının sonuna kadar açıldığı, bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecemizin ülkemize, milletimize ve İslam âlemine hayırlar getirmesini diliyor, bu kutlu gecede dualarımızın kabul olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum.— Numan Kurtulmuş (@NumanKurtulmus) March 26, 2025
Gecemiz mübarek, birliğimiz, dirliğimiz,… pic.twitter.com/hjZROOqpMy