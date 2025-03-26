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Bursa Ulu Cami’de Kadir Gecesi idrak ediliyor. Hacı Bayram Veli Cami'nde Kadir Gecesi idrak ediliyor. Şam’daki Emevi Camii’nde Kadir Gecesi idrak ediliyor. Sultanahmet Camii’nde Kadir Gecesi idrak ediliyor.
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Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Kadir Gecesi mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kadir Gecesi dolayısıyla mesaj yayımladı.

Meriç Ürer  | 26.03.2025 - Güncelleme : 26.03.2025
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Kadir Gecesi mesajı

TBMM

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Rahmet kapılarının sonuna kadar açıldığı, bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecemizin ülkemize, milletimize ve İslam alemine hayırlar getirmesini diliyor, bu kutlu gecede dualarımızın kabul olmasını Cenabıallah'tan niyaz ediyorum. Gecemiz mübarek, birliğimiz, dirliğimiz, kardeşliğimiz daim olsun." ifadesini kullandı.

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