TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Hocalı Katliamı için anma mesajı
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Hocalı Katliamı'nın 33'üncü yılı dolayısıyla anma mesajı yayımladı.
TBMM
Kurtulmuş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
Hocalı Katliamı'nın 33'üncü yıl dönümünde, katledilen 613 kardeşimizin acısını yüreğimizde hissediyor, Azerbaycan halkının hüznünü paylaşıyor, kayıplarımızı rahmetle anıyoruz.— Numan Kurtulmuş (@NumanKurtulmus) February 26, 2025
Bu vesileyle dost ve kardeş Azerbaycan'ın her platformda destekçisi olduğumuzu bir kez daha ifade… pic.twitter.com/6yUnFljuQY
"Hocalı Katliamı'nın 33'üncü yıl dönümünde katledilen 613 kardeşimizin acısını yüreğimizde hissediyor, Azerbaycan halkının hüznünü paylaşıyor, kayıplarımızı rahmetle anıyoruz. Bu vesileyle dost ve kardeş Azerbaycan'ın her platformda destekçisi olduğumuzu bir kez daha ifade ediyor, 'tek millet iki devlet' anlayışıyla dayanışmamızı ilelebet sürdürme kararlılığımızı vurguluyorum."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.