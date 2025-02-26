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Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Hocalı Katliamı için anma mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Hocalı Katliamı'nın 33'üncü yılı dolayısıyla anma mesajı yayımladı.

Adem Balta  | 26.02.2025 - Güncelleme : 26.02.2025
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Hocalı Katliamı için anma mesajı

TBMM

Kurtulmuş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Hocalı Katliamı'nın 33'üncü yıl dönümünde katledilen 613 kardeşimizin acısını yüreğimizde hissediyor, Azerbaycan halkının hüznünü paylaşıyor, kayıplarımızı rahmetle anıyoruz. Bu vesileyle dost ve kardeş Azerbaycan'ın her platformda destekçisi olduğumuzu bir kez daha ifade ediyor, 'tek millet iki devlet' anlayışıyla dayanışmamızı ilelebet sürdürme kararlılığımızı vurguluyorum."

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