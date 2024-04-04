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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Alpaslan Türkeş’in kabrini ziyaret ediyor.
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Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Alparslan Türkeş'i anma mesajı

Seval Ocak  | 04.04.2024 - Güncelleme : 04.04.2024
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Alparslan Türkeş'i anma mesajı

TBMM

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'i vefatının 27. yılında andı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Milliyetçi Hareket Partisi Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'i, vefatının sene-i devriyesinde rahmetle anıyorum." ifadelerine yer verdi.

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