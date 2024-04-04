TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Alparslan Türkeş'i anma mesajı
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'i vefatının 27. yılında andı.
Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Milliyetçi Hareket Partisi Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'i, vefatının sene-i devriyesinde rahmetle anıyorum." ifadelerine yer verdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.