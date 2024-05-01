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Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş, yeni anayasa görüşmelerine yarın 3 partiyle devam edecek

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yarın DEM Parti, İYİ Parti ve Saadet Partisi Meclis gruplarını ziyaret edecek.

Aykut Yılmaz  | 01.05.2024 - Güncelleme : 01.05.2024
TBMM Başkanı Kurtulmuş, yeni anayasa görüşmelerine yarın 3 partiyle devam edecek

TBMM

Yeni anayasa çalışmaları kapsamında ilk görüşmeyi dün CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le yapan Kurtulmuş, Mecliste grubu bulunan siyasi partilere ziyaretlerini sürdürüyor.

Kurtulmuş, yarın ilk olarak DEM Parti TBMM Grubu'nu ziyaret edecek, ardından Saadet Partisi ve İYİ Parti Grubu yöneticileriyle bir araya gelerek yeni anayasa konusundaki görüşlerini dinleyecek.



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