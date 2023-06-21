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Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş, TÜRSAB heyetini kabul etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya ve beraberindeki heyeti kabul etti.

İsmail Çimen  | 21.06.2023 - Güncelleme : 21.06.2023
TBMM Başkanı Kurtulmuş, TÜRSAB heyetini kabul etti

TBMM

Meclis Başkanı Kurtulmuş'u makamında ziyaret eden Bağlıkaya ve TÜRSAB Yönetim Kurulu üyeleri, TBMM Başkanlığı görevine seçilmesi vesilesiyle Kurtulmuş'a başarı dileklerini iletti.

Kurtulmuş, Bağlıkaya ve beraberindekilere ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.


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