TBMM Başkanı Kurtulmuş, TÜRSAB heyetini kabul etti
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya ve beraberindeki heyeti kabul etti.
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Meclis Başkanı Kurtulmuş'u makamında ziyaret eden Bağlıkaya ve TÜRSAB Yönetim Kurulu üyeleri, TBMM Başkanlığı görevine seçilmesi vesilesiyle Kurtulmuş'a başarı dileklerini iletti.
Kurtulmuş, Bağlıkaya ve beraberindekilere ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.
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