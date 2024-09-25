Dolar
34.15
Euro
38.22
Altın
2,656.45
ETH/USDT
2,606.40
BTC/USDT
63,622.00
BIST 100
9,891.00
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Rusya Devlet Duması Başkanı Volodin ile görüştü

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Rusya Parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması Başkanı Vyaçeslav Volodin ile bir araya geldi.

Ali Kemal Akan  | 25.09.2024 - Güncelleme : 25.09.2024
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Rusya Devlet Duması Başkanı Volodin ile görüştü

TBMM

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, görüşmede, Rusya’ya TBMM Başkanı olarak ilk ziyaretini gerçekleştirdiğini belirterek, kendisine ve heyetine gösterilen misafirperverlik için teşekkür etti.

Moskova’da, Türkiye-Rusya ilişkilerine olumlu katkı sağlayacağına inandığı verimli görüşmeler ve ziyaretler gerçekleştirdiğini dile getiren Kurtulmuş, son dönemde karşılıklı saygıya dayanan işbirliklerinin giderek gelişmesinden memnuniyet duyduklarını söyledi.

Rusya ile bölgesel ve küresel önemli konularda ortak hareket edebildiklerini belirten Kurtulmuş, ikili ticaretin her türlü zorluğa rağmen giderek geliştiğini, enerji alanında işbirliğinin derinleştiğini vurguladı.

Çeşitli alanlardaki işbirliklerinin olumlu seyretmesinden memnuniyet duyduklarını aktaran Kurtulmuş, bölgesel ve küresel sorunların çözümü için barış, güvenlik, istikrar ve kalkınmayı önemsediklerini bildirdi.

Rusya-Ukrayna savaşının bölgenin güvenliği için adil ve kalıcı bir şekilde sonlandırılması talebini dile getiren Kurtulmuş, en kısa sürede barış görüşmelerinin yeniden başlaması gerektiğini, Türkiye’nin bu konuda arabuluculuk görevini sürdürmeye kararlı olduğunu ifade etti.

Kurtulmuş, Rusya Federal Meclisinin iki kanadıyla da yakın çalışma arzusunda olduklarını aktardı.

Rusya Parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması Başkanı Volodin ise TBMM Başkanı Kurtulmuş ve parlamento heyetini Rusya’da ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını, üst düzey ziyaretlerin ikili ilişkileri geliştirmek adına yararlı olacağını söyledi.

Kurtulmuş’un Moskova’daki yoğun programlarına dikkati çeken Volodin, iki ülke arasında giderek artan karşılıklı güvenin, ilişkilerin ilerlemesinde önemli rol oynadığını belirtti.

Volodin, bu görüşmeyle karşılıklı güvenin daha da gelişeceğini ve ikili ilişkilere ivme kazandıracağını ifade etti.

Görüşmede, TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, İYİ Parti Grup Başkanvekili Mehmet Satuk Buğra Kavuncu, Türkiye-Rusya Federasyonu Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, MHP Samsun Milletvekili İlyas Topsakal ve TBMM Genel Sekreteri Talip Uzun da yer aldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakanı Fidan: Gazze'deki kabul edilemez durum, uluslararası toplum için bir uyanış çağrısı teşkil etmelidir
Niğde'de sahipsiz köpeğin saldırdığı kadın ağır yaralandı
Emine Erdoğan'dan "Afrika Yemek Kültürü" kitabının tanıtımına ilişkin paylaşım
Polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden şüphelinin ifadesine ulaşıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan New York'ta KADEM'in fotoğraf sergisini gezdi

Benzer haberler

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Rusya Devlet Duması Başkanı Volodin ile görüştü

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Rusya Devlet Duması Başkanı Volodin ile görüştü

Trump, Rusya'nın "askeri siciline" övgüde bulunarak Ukrayna'ya savaşta yenilmeyeceğini ima etti

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Lübnan'da sivil insanlara karşı işlenen suç, insanlığın artık hayal bile edemeyeceği noktadır

Rusya: İsrail’in Lübnan'a yaptığı geniş çaplı askeri saldırıları kararlılıkla kınıyoruz

Rusya: İsrail’in Lübnan'a yaptığı geniş çaplı askeri saldırıları kararlılıkla kınıyoruz
Rusya'nın 2 stratejik bombardıman uçağı ABD'nin batı kıyısı üzerinde uçtu

Rusya'nın 2 stratejik bombardıman uçağı ABD'nin batı kıyısı üzerinde uçtu
İsviçre'nin 1815'ten bu yana uyguladığı tarafsızlık politikası tartışılıyor

İsviçre'nin 1815'ten bu yana uyguladığı tarafsızlık politikası tartışılıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet