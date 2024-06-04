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Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş, DSP Genel Başkanı Aksakal'ı kabul etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni anayasa görüşmeleri kapsamında DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'ı kabul etti.

Aynur Ekiz  | 04.06.2024 - Güncelleme : 04.06.2024
TBMM Başkanı Kurtulmuş, DSP Genel Başkanı Aksakal'ı kabul etti

TBMM

Yaklaşık 40 dakika süren görüşmenin ardından, Aksakal gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Aksakal, mevcut anayasanın 12 Eylül "faşist darbecileri" tarafından hazırlandığını ve neredeyse tamamı üzerinde değişikliğe uğradığını belirterek, "Bu anayasa, sivil döneme geçtikten sonraki süreçte yargılanarak rütbeleri dahi sökülmüş kişilerin yazdığı bir anayasa haline geldi. Bizim öncelikle böyle bir anayasanın o kötü ruhunu arındırmamız gerekiyor." diye konuştu.

DSP olarak Anayasa'nın ilk 3 maddesinin değiştirilemeyeceği ve değişmesinin teklif dahi edilemeyeceği hususunu güvence altına alan 4. maddenin kendisinin de bir güvenceye kavuşturulması gerektiği düşüncesini Kurtulmuş ile paylaştıklarını anlatan Aksakal, "Anayasalar, devletle halk arasındaki ana sözleşmedir. Toplumun bütün kesimlerinin güvence altına alındığı ve özellikle en zayıf kesimlerini koruyan bir metinler manzumesi olması gerektiğini düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin yönetimsel açıdan birçok sorunu olduğunu savunan Aksakal, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini getiren anlayışın temsilcilerinin de birtakım eksiklikler ve yanlışlıklardan yakınır noktaya geldiğini söyledi.

TBMM'nin iradesinin en zayıf dönemini yaşadığını öne süren Aksakal, "Denge-denetleme mekanizmalarının yeniden kurulması, gensoru ve güvenoyu hükümlerinin yeniden Anayasamızda yer alması hususunu içeren bir dosyamızı Sayın Meclis Başkanımıza da sunduk. Bu çalışmalar döneminde DSP olarak hem kişisel arkadaşlarımızla katkılarımızı hem de toplumsal olarak kimlerin katkı koyabileceğine ilişkin önerilerimizi de kendileriyle paylaşacağız." dedi.

Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın görevden alınmasının görüşmede gündeme gelip gelmediğinin sorulması üzerine Aksakal, şunları kaydetti:

"Hayır; bu yönetimsel bir olay, Meclisin işi değil. Hakkari'deki kayyum meselesi olması gereken olaylardan bir tanesidir. Bizim bakış açımız budur. Terörle ilişkisi, iltisakı olan ve devletin, halkın imkanlarını terör örgütlerine bırakın kullandırmayı, kullandırmaya gayret edenler dahil görevde bir an bile tutulmamalıdır. Dolayısıyla doğru bir karardır."

Öte yandan Aksakal, Kayseri'de eğitim uçağının kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan iki pilot için başsağlığı diledi.

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