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Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş, DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan'ı kabul etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni anayasa çalışmaları kapsamında DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'la görüştü.

Duygu Yener  | 16.07.2024 - Güncelleme : 16.07.2024
TBMM Başkanı Kurtulmuş, DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan'ı kabul etti

TBMM

Kurtulmuş'un TBMM'de grubu bulunmayan partilerle yaptığı yeni anayasa görüşmeleri kapsamında Babacan'ı kabulü yaklaşık 1 saat sürdü. DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, görüşmenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Babacan, Kurtulmuş'un daveti üzerine parti yetkilileriyle kendisine ziyarette bulunduklarını belirterek, görüşmede yeni anayasa çalışmalarının süreç yönetimi ve usulü ile ilgili görüş alışverişinde bulunduklarını söyledi.

Babacan, parti programlarında yeni anayasa çalışmalarına yer verdiklerini ayrıca anayasanın unsurlarının ne olması gerektiğine ilişkin de bir eylem planı hazırladıklarını bildirdi.

Anayasa konusunda en çok hazırlık yapan partilerden biri olduklarını kaydeden Babacan, "Yeni anayasa deyince burada temel bazı ana sütunlar var. Ana sütunlarda anlaşmak önemli ama asıl detaylara gelince gerçek duruşlar ortaya çıkar. Anayasayı milletimizin bir arada yaşama ilkeleri olarak görüyoruz. Özgürlükçü, katılımcı, çoğulcu demokrasiyi hedefleyen bir anayasa metninden bahsetmemiz gerekiyor. Temel hak ve özgürlükler konusunda en ileri standartları hedefleyen bir anayasanın çalışılması gerekiyor." değerlendirmesini yaptı.

Yeni anayasada hukukun üstün olduğu bir sistemden bahsedilmesi gerektiğini dile getiren Babacan, "Biz ön yargılarla hareket eden bir parti değiliz. İyi niyetli her türlü çabayı izleyen ve o çabanın içinde olup olmayacağımıza, destek verip vermeyeceğimize o şekilde karar veren bir siyasi partiyiz. Sayın Kurtulmuş'un daveti üzerine kendisine ziyaretimizi gerçekleştirdik. Görüşlerimizi de paylaştık. Bundan sonraki sürecin nasıl işleyeceğini de hep beraber izlemeye devam edeceğiz." dedi.

Babacan, gazetecilerin, "AK Parti'den partinize ya da şahsınıza yönelik bir davet söz konusu oldu mu?" sorusu üzerine, siyasi partilerle diyaloğun temel ilkeleri olduğunu, kendileri ile diyalog içerisinde olmak isteyen tüm siyasi partilerle de diyalog içerisinde olacaklarını kaydetti. Bugüne kadar kendilerine bir davet ve teklifin gelmediğini ifade eden Babacan, "Eğer böyle bir davet, teklif gelirse diyalog ilkemiz çerçevesinde biz bunu geri çevirmeyiz. Ülkenin sorunlarının çözülmesi için öncelikle hakiki demokraside bulaşabilmek gerekiyor. Bizim ayrılmamızın kök sebepleri orada durduğu sürece tekrar bir birliktelik, beraberlik söz konusu olamaz." şeklinde konuştu.

Babacan, siyasi partilerle diyalog çerçevesinde yarın CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i, pazartesi günü de İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nu ziyaret edeceğini söyledi.



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