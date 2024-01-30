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Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüştü

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile bir araya geldi.

Ali Kemal Akan  | 30.01.2024 - Güncelleme : 30.01.2024
TBMM Başkanı Kurtulmuş, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüştü

Abu Dabi

Kurtulmuş'un Al Nahyan ile Abu Dabi'deki Kasr Al Bahar'da gerçekleştirdiği görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel konular ele alındı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, görüşmede, Türkiye-BAE ilişkilerinin geldiği seviyeden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, dost ve kardeş iki ülke arasındaki işbirliğinin mükemmel düzeyde olduğunu ve her alanda artarak sürmesini arzu ettiklerini belirtti.

Bugün ASELSAN BAE Ofisinin açılışını yaptıklarını anımsatarak, bu alandaki çalışmalardan bahseden Kurtulmuş, BAE ile yüksek teknoloji ve savunma sanayisi alanında büyük işbirliği potansiyelinin varlığına dikkati çekti.

BAE'nin Filistin davasına verdiği destek dolayısıyla teşekkür eden Kurtulmuş, Filistin'de acil ateşkesin bir an önce sağlanması ve Filistin halkının durumunun iyileştirilmesi için bölge ülkelerinin ortak akılla hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şubatta BAE'ye ziyarette bulunacağını söyleyen Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu ziyaretinin ikili ilişkileri daha da güçlü kılacağını kaydetti.

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