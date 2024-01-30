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Politika

Bakan Fidan, Bulgaristan Başbakanı Denkov tarafından kabul edildi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bulgaristan Başbakanı Nikolay Denkov tarafından kabul edildi.

Sümeyye Dilara Dinçer  | 30.01.2024 - Güncelleme : 30.01.2024
Bakan Fidan, Bulgaristan Başbakanı Denkov tarafından kabul edildi

Ankara

Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Fidan'ın, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da, Başbakan Denkov ile görüştüğü belirtildi.

Fidan, Bulgaristan Ulusal Meclisi'nde ise Meclis Başkanı Rosen Jelyazkov, Dış Politika Komisyonu Başkanı Boyko Borisov, Türkiye-Bulgaristan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Delyan Peevski ve Değişime Devam Partisi Eş Başkanı Kiril Petkov ile görüştü.

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