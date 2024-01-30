Bakan Fidan, Bulgaristan Başbakanı Denkov tarafından kabul edildi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bulgaristan Başbakanı Nikolay Denkov tarafından kabul edildi.
Ankara
Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Fidan'ın, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da, Başbakan Denkov ile görüştüğü belirtildi.
Fidan, Bulgaristan Ulusal Meclisi'nde ise Meclis Başkanı Rosen Jelyazkov, Dış Politika Komisyonu Başkanı Boyko Borisov, Türkiye-Bulgaristan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Delyan Peevski ve Değişime Devam Partisi Eş Başkanı Kiril Petkov ile görüştü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.