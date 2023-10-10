Dolar
27.73
Euro
29.43
Altın
1,858.57
ETH/USDT
1,580.10
BTC/USDT
27,553.00
BIST 100
8,401.50
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsrail - Gazze sınırındaki son duruma ilişkin Ashkelon kentinden yayındayız. İsrail saldırılarının devam ettiği Gazze‘den yayındayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Avusturya Başbakanı Karl Nehammer ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde baş başa görüştü. - VTR
logo
Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Avusturya Şansölyesi Nehammer ile görüştü

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Avusturya Şansölyesi Karl Nehammer ile Meclis'te bir araya geldi.

Ali Kemal Akan  | 10.10.2023 - Güncelleme : 10.10.2023
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Avusturya Şansölyesi Nehammer ile görüştü

TBMM

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Filistin ile İsrail arasındaki gerilimin bir an evvel sona erdirilmesi ve Orta Doğu'da tansiyonun düşürülerek barışı sağlayacak müzakere zemininin ortaya konulmasını istediklerini belirterek, Türkiye'nin her türlü arabuluculuğa hazır olduğunu söyledi.

Kurtulmuş, Avusturya Şansölyesi Karl Nehammer ile Meclis'te bir araya geldi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Birinci Dünya Savaşı'nda aynı cephede yer almış müttefik iki ülke olan Türkiye ile Avusturya'nın, o günden beri artarak devam eden son derece müspet ikili ilişkilere sahip olduğunu dile getirdi.

Parlamentolar arasındaki ilişkilerin olumlu ilerlediğini ifade eden Kurtulmuş, gelecek dönemde parlamenter diplomasinin bütün imkanlarını kullanmayı ümit ettiklerini vurguladı.

Kurtulmuş, Avusturya'nın, Türkiye'nin Avrupa Birliği perspektifine destek vermesini her zaman takdirle karşıladıklarına işaret ederek şunları kaydetti:

"Türkiye ve Avusturya'nın özellikle demokrasi, hak ve özgürlükler konusunda ortak bir alanda mücadele etmesi akla uygun olandır. Avrupa'da son yıllarda artan yabancı düşmanlığı, ırkçılık ve özellikle kutsal değerlere yapılan hakaretler maalesef Türk toplumunu derinden rahatsız etmektedir. İslam'ın kutsal değerlerine yapılan hakaretler ve saldırılar, Kur'an'ın yakılması gibi bazı olayların Türk halkını derinden rahatsız ettiğini biliyoruz.

Bütün dinlerin kutsallarına karşı saldırılarla da ortak mücadele etmek konusunda Avusturya ile yakın çalışma içerisinde olmayı arzu ediyoruz. Bu sadece İslam'ın kutsallarına yapılan bir hakaret değil. Yabancı düşmanlığı, ırkçılık ve İslam düşmanlığının artması, Avrupa'nın makul ve mutedil ana akım siyasetlerine zarar veriyor. Bu, Avrupa'nın esas değerlerini ortadan kaldıran bir tehdit olarak duruyor. Türkiye olarak bu insanlık suçlarına karşı başta Avusturya ve bütün Avrupa ülkeleriyle işbirliği içerisinde olmayı ümit ederiz."

Filistin-İsrail çatışması

Türkiye'nin rotasının, insana değer veren, hak ve özgürlükleri esas alan, demokrasi etrafında bütünleşen çizgide olduğunun altını çizen Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Özellikle son günlerde yaşadığımız ve öyle görünüyor ki giderek tansiyonu artacak olan İsrail ile Filistin arasındaki çatışmada da Türkiye'nin tavrı bellidir. Biz, bir an evvel gerilimin sona erdirilmesi ve Orta Doğu'da tansiyonun düşürülerek barışı sağlayacak bir müzakere zemininin ortaya konulmasını talep ediyoruz. Bu konuda da Sayın Cumhurbaşkanı'mızın ifade ettiği gibi Türkiye her türlü arabuluculuğa hazırdır. İnsanlık tarihi bize bir şey öğretiyor; dünya barışının kapısı Orta Doğu barışıdır, bu kapının kilidi de Filistinlilerin haklarının, hukuklarının sağlandığı bir barış ortamının tesisidir."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ziraatçılardan "Bu böceği gördüğünüz yerde öldürün" uyarısı
Bakan Fidan, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile birlikte kendi kullandığı araçla Şuşa’ya gitti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit polis memuru Ermiş'in babasıyla telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: e-Devlet'te 10'dan fazla kurumumuzun varis-muris hizmetlerini kullanıma açıyoruz
THY, Pegasus ve Tailwind havayolları Türkiye-İsrail uçuşlarına devam ediyor

Benzer haberler

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Avusturya Şansölyesi Nehammer ile görüştü

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Avusturya Şansölyesi Nehammer ile görüştü

Meclis, dünyadaki "çalışma ve dinlenme süresi" uygulamalarını inceledi

Türk Yatırım Fonu Kuruluş Anlaşması'na dair kanun teklifi TBMM'de

Orta Afrika Cumhuriyeti tezkeresi TBMM'de

Orta Afrika Cumhuriyeti tezkeresi TBMM'de
Meclis, bazı uluslararası anlaşmaların onaylanmasının uygun bulunmasına dair kanun teklifleri için mesai yapacak

Meclis, bazı uluslararası anlaşmaların onaylanmasının uygun bulunmasına dair kanun teklifleri için mesai yapacak
TBMM Genel Kurulu'nda 2 uluslararası anlaşma teklifi kabul edildi

TBMM Genel Kurulu'nda 2 uluslararası anlaşma teklifi kabul edildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet