TBMM Başkanı Kurtulmuş, KEİPA Genel Sekreteri Hajiyev'i kabul etti
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Karadeniz Ekonomik İş Birliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) Genel Sekreteri Asaf Hajiyev'i kabul etti.
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Numan Kurtulmuş'un makamında gerçekleşen ve KEİPA Türkiye Grubu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez'in de yer aldığı görüşme, basına kapalı devam etti.
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