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Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş, KEİPA Genel Sekreteri Hajiyev'i kabul etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Karadeniz Ekonomik İş Birliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) Genel Sekreteri Asaf Hajiyev'i kabul etti.

Gazi Nogay  | 10.10.2023 - Güncelleme : 10.10.2023
TBMM Başkanı Kurtulmuş, KEİPA Genel Sekreteri Hajiyev'i kabul etti

TBMM

Numan Kurtulmuş'un makamında gerçekleşen ve KEİPA Türkiye Grubu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez'in de yer aldığı görüşme, basına kapalı devam etti.

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