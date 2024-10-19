Dolar
34.26
Euro
37.27
Altın
2,721.42
ETH/USDT
2,643.90
BTC/USDT
68,196.00
BIST 100
8,793.61
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul’da Muhtarlar Buluşması programında konuşuyor. Fenerbahçe takım kafilesi, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında yarın deplasmanda Samsunspor ile oynayacakları maç için Samsun'a geldi.
logo
Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Aliya İzzetbegoviç'i andı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, vefatının 21. yılında Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'i andı.

Aykut Yılmaz  | 19.10.2024 - Güncelleme : 19.10.2024
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Aliya İzzetbegoviç'i andı

TBMM

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, Aliya İzzetbegoviç'in "Ne yaparsanız yapın soykırımı unutmayın. Çünkü unutulan soykırım tekrarlanır." sözlerine yer verdi.

Kurtulmuş mesajında, şu ifadeleri kullandı:

"Aliya İzzetbegoviç denilince aklımıza; Dünya'nın orta yerinde yok edilmek istenen bir toplumu bir arada tutmuş, insanların izzetli ve özgürce yaşamasını önceleyen örnek bir aydın, dava ve devlet adamı gelir. Bugün Gazze'de şahit olduğumuz soykırıma, dünyanın en ücra köşelerinde dahi tepkisini göstermekten geri durmayan bir insanlık cephesi kuruluyorsa bunda Aliya'nın hayatının ve öğretilerinin payı asla inkar edilemez. Aliya'yı, mücadelesini; dün Bosna'da, bugün Gazze'de uygulanan soykırımı unutmadık, asla unutmayacağız. Aliya İzzetbegoviç'e şükranlarımız ve rahmetle."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
MSB, Pençe Kilit bölgesindeki arama tarama faaliyetlerinden görüntüler paylaştı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Malatya'da yapımı süren çevre yolunda incelemede bulundu
Bölücü terör örgütünün barınma alanlarından kaçan terörist teslim oldu
Almanya Başbakanı Scholz: (İsrail-Filistin) Ateşkes bu çatışmanın yayılmasını engellemek için şarttır
İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

Benzer haberler

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Aliya İzzetbegoviç'i andı

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Aliya İzzetbegoviç'i andı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Aliya İzzetbegoviç paylaşımı

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Nuri Pakdil için anma mesajı

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Türkiye-Macaristan Parlamenterler dostluk maçını seyretti

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Türkiye-Macaristan Parlamenterler dostluk maçını seyretti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Kurtulmuş'u kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Kurtulmuş'u kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Ulusal Meclis Başkanı Köver'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Ulusal Meclis Başkanı Köver'i kabul etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet