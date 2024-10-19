Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Aliya İzzetbegoviç paylaşımı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna-Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı, dava ve fikir insanı Aliya İzzetbegoviç'i rahmetle yad ettiğini bildirdi.
İstanbul
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Savaş meydanlarında cesur bir asker, milletini bağımsızlığa taşıyan bilge bir lider olan, kardeş Bosna-Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı, dava ve fikir insanı Aliya İzzetbegoviç'i ebediyete irtihalinin yıl dönümünde hasretle, rahmetle yad ediyorum." ifadesini kullandı.
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Savaş meydanlarında cesur bir asker, milletini bağımsızlığa taşıyan bilge bir lider olan, kardeş Bosna-Hersek’in ilk Cumhurbaşkanı, dava ve fikir insanı Aliya İzzetbegoviç’i ebediyete irtihalinin yıl dönümünde hasretle, rahmetle yâd ediyorum. pic.twitter.com/ixTi6aqiW3— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 19, 2024