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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Aliya İzzetbegoviç paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna-Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı, dava ve fikir insanı Aliya İzzetbegoviç'i rahmetle yad ettiğini bildirdi.

İrem Demir, Mustafa Hatipoğlu  | 19.10.2024 - Güncelleme : 19.10.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Aliya İzzetbegoviç paylaşımı

İstanbul

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Savaş meydanlarında cesur bir asker, milletini bağımsızlığa taşıyan bilge bir lider olan, kardeş Bosna-Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı, dava ve fikir insanı Aliya İzzetbegoviç'i ebediyete irtihalinin yıl dönümünde hasretle, rahmetle yad ediyorum." ifadesini kullandı.

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