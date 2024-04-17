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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM grup toplantısında konuşuyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM grup toplantısında konuşuyor
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Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş 8. Cumhurbaşkanı Özal'ı andı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ı vefatının 31. yılında andı.

Kadir Karakuş  | 17.04.2024 - Güncelleme : 17.04.2024
TBMM Başkanı Kurtulmuş 8. Cumhurbaşkanı Özal'ı andı

TBMM

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkemizin kalkınmasında öncü rol oynayan, hizmetleri ve siyaset anlayışıyla milletimizin gönlünde müstesna bir yere sahip olan 8’inci Cumhurbaşkanımız merhum Turgut Özal’ı, vefatının seneidevriyesinde rahmetle yad ediyorum. Ruhu şad olsun." ifadesini kullandı.

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