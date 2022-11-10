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Politika

TBMM arşivinden yurt genelindeki ilk 10 Kasım törenleri

Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 10 Kasım 1938'de hayata veda etmesinin ardından yurt genelinde düzenlenen ilk törenlere ait fotoğraflar, TBMM arşivinde özenle korunuyor.

Sinan Uslu   | 10.11.2022
TBMM arşivinden yurt genelindeki ilk 10 Kasım törenleri

TBMM

Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 10 Kasım 1938'de ebediyete intikalinin ardından yurt genelinde düzenlenen ilk törenlere ait fotoğraflar, TBMM arşivinde özenle muhafaza ediliyor.

AA muhabirinin TBMM arşivinden derlediği belgelerde, Atatürk'ün vefatının ardından 15 Kasım'da yayımlanan ve yapılacak ilk 10 Kasım törenlerine ilişkin detayların yer aldığı kararname de bulunuyor.

Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, Başbakan Celal Bayar ile bakanların imzasını taşıyan kararnamede, 21 Kasım 1938'de Ankara'da cenaze töreni düzenleneceği, bu kapsamda bu tarihte yurt genelinde resmi daireler, okullar ve eğlence yerlerinin kapanacağı belirtiliyor.

Kararnamede, bayrakların 21 Kasım'a kadar yarıya indirileceği, 21 Kasım'da ise il ve ilçe merkezlerinde "Atatürk'ün hatırasına ihtiram merasimi" yapılacağı ve Halkevlerinde Atatürk'ün hayatı hakkında söylevlerin düzenleneceği ifade ediliyor.

Belgeler arasında yurt genelindeki ilk 10 Kasım törenlerini yansıtan çok sayıda fotoğraf da yer alıyor. Fotoğraflarda, Atatürk'ün vefatı sonrası vatandaşların yaşadığı derin üzüntü dikkati çekiyor.

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