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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı 9'uncu Zirvesi'ne katılmak üzere Esenboğa Havalimanı'ndan Özbekistan'ın Semerkant kentine hareket ediyor Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 84 yıl önce hayata gözlerini yumduğu Dolmabahçe Sarayı'ndan yayındayız.
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 9'u 5 geçe Atatürk paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstiklal Mücadelesinin Başkomutanı, Cumhuriyet'in Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmetle andı.

Mehmet Tosun   | 10.11.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 9'u 5 geçe Atatürk paylaşımı

Ankara

Erdoğan, sosyal medya hesabından Atatürk'ün ebediyete intikal ettiği saat olan 09.05'te yaptığı paylaşımda, "İstiklal mücadelemizin Başkomutanı, Cumhuriyetimizin Banisi Gazi Mustafa Kemal'i ebediyete irtihalinin 84. yılında saygı, rahmet ve minnetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

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