Dolar
21.25
Euro
22.77
Altın
1,957.82
ETH/USDT
1,860.00
BTC/USDT
26,718.00
BIST 100
5,365.14
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

TBMM, 30. Başkanı'nı seçecek

Meclis Genel Kurulunda, Çarşamba günü TBMM Başkanlık Seçimi yapılacak.

Seval Ocak  | 05.06.2023 - Güncelleme : 05.06.2023
TBMM, 30. Başkanı'nı seçecek

TBMM

TBMM Başkanlığı için gösterilecek adaylar, yarın saat 24.00'e kadar Geçici Başkanlık Divanı'na bildirilecek.

Genel Kurul, Çarşamba saat 14.00'te toplanacak ve seçim gerçekleştirilecek.

TBMM İçtüzüğüne göre, Başkanlık için bir yasama döneminde iki seçim gerçekleştiriliyor. İlk seçilenin görev süresi iki, ikinci devre için seçilenin görev süresi üç yıl oluyor.

Meclis Genel Kurulunda, Başkan seçimi gizli oyla yapılacak.

İlk iki oylamada üye tamsayısının üçte iki (400 oy) ve üçüncü oylamada üye tamsayısının salt çoğunluğu (301 oy) aranacak. Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılacak. Dördüncü oylamada en fazla oy alan üye Başkan seçilecek.

Danışma Kurulu toplanacak

Yeni seçilecek TBMM Başkanı'nın başkanlığında, gelecek hafta Danışma Kurulu'nun toplanması öngörülüyor.

Bu toplantıda; TBMM Başkanlık Divanı ile ihtisas komisyonlarının kaç üyeden oluşacağı ve AK Parti, CHP, MHP, Yeşil Sol Parti, İYİ Parti gruplarına düşen üye sayısı belirlenecek.

Beş siyasi parti grubu, gruplarına düşen sayıya göre, milletvekillerinin isimlerini TBMM Başkanlığına bildirecek.

Daha sonraki süreçte TBMM Başkanlık Divanı ile ihtisas komisyonlarının üye isimleri TBMM Genel Kurulunda okunarak, milletvekillerinin oyuna sunulacak.

En yaşlı üye başkanlığında toplanacak komisyonlarda; Başkan, Başkanvekili, Katip Üye ve Sözcüden oluşan Başkanlık Divanı seçimi yapılacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Amasya Gümüşhacıköy'de sağanak su baskınlarına neden oldu
Yusufeli Barajı'nda su yüksekliği 161 metreyi geçti
Akdeniz'in iç kesimleri için kuvvetli sağanak uyarısı
Samsun'da toprak kayması nedeniyle mahalle yolu trafiğe kapatıldı
Konya'nın 3 ilçesinde sel meydana geldi

Benzer haberler

TBMM, 30. Başkanı'nı seçecek

TBMM, 30. Başkanı'nı seçecek

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet