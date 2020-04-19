Euro
7.53
Dolar
6.93
BIST 100
98,398.81
Altın
1,681.80
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
31 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor Terhune'de Hafter milislerinin vurulma anı havadan görüntülendi
logo
Politika

TBMM 23 Nisan'da özel gündemle toplanacak

Meclis, 23 Nisan'da açılışının 100. yılı ile Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla özel gündemle toplanacak.

Sinan Uslu   | 19.04.2020
TBMM 23 Nisan'da özel gündemle toplanacak

TBMM

Meclis, açılışının 100. yılı ile Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla 23 Nisan Perşembe günü, özel gündemle toplanacak.

TBMM Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başlayacak ilk törende, saygı duruşunda bulunulacak ve İstiklal Marşı okunacak.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop başkanlığındaki devlet erkanı, daha sonra Anıtkabir'i ziyaret edecek. Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de anma töreni düzenlenecek.

TBMM Genel Kurulu, özel gündemle saat 14.00'te toplanacak.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapacağı Genel Kurulda, TBMM'de grubu bulunan ve temsil edilen siyasi partiler adına konuşmalar yapılacak. Toplantıda, başka konu görüşülmeyecek.

Bu arada bu yıl, koronavirüs salgını nedeniyle 23 Nisan Resepsiyonu yapılmayacak.

TBMM Genel Kurulu, 21, 22, 28, 29 ve 30 Nisan'da toplanmayacak. Meclis, çalışmalarına 5 Mayıs'tan itibaren 10 gün süreyle ara verilecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19'da vaka oranı hızla düşerken iyileşenlerin sayısı 3 katın üzerine çıktı
İçişleri Bakanı Soylu'dan videolu 'evde kal' çağrısı
İngiltere'de hükümet Kovid-19'a kayıtsız kalmakla suçlandı
İngiltere'de 'hayatın normale dönmesi için plan hazırlandığı' iddia edildi
Dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 160 bini aştı

Benzer haberler

TBMM 23 Nisan'da özel gündemle toplanacak

TBMM 23 Nisan'da özel gündemle toplanacak

TBMM Başkanı Şentop Meclis'teki '23 Nisan' programını açıkladı