'Sanayicilik vatanseverliktir'
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım,"Sanayicilik, vatanseverliktir. Sanayicilik, fedakarlıktır. Sanayicilik, bu ülkede hizmetin adıdır. Türkiye'nin büyümesi ve kalkınmasıdır. Sizler de bunun öncülerisiniz." dedi.
İstanbul
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Esenyurt'ta Şehit Erol Olçok Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda sanayici ve iş adamlarıyla bir araya geldi.
Burada konuşan Yıldırım, nevruzun birçok anlamı olduğunu ifade ederek, "Hazreti Ali efendimizin doğum günü. Nevruz, yeni bin senenin başlangıcıdır. Sadece Türkiye'de değil, daha çok bizimle aynı inancı paylaşan gönül coğrafyamızda nevruz kutlanıyor. Bu vesileyle herkesin nevruzunu kutluyorum." diye konuştu.
"Türkiye'yi taşıyan bir ilçesiniz"
AK Parti Esenyurt Belediye Başkan Adayı Azmi Ekinci'nin başkan seçilmesi halinde çok güzel işler yapacağına inandığını söyleyen Yıldırım, kendilerine yetki verilmesi halinde, tüm işlerin yıldırım hızıyla tamamlanacağını belirtti.
Binali Yıldırım, şunları kaydetti:
"Birlikten güç, kuvvet ve güzellik doğar. Esenyurt'ta 3 bin fabrika var. Türkiye'nin üretiminin yüzde 7'sini Esenyurt yapıyor. Siz, Türkiye'yi taşıyan bir ilçesiniz. Onun için bu ilçeye, daha fazla yatırım yapmak gerekiyor. Çünkü üretiyor, istihdam sağlıyorsunuz. Bu ilçenin aşını, ekmeğini sağlayan bu fabrikalara gözümüz gibi bakmamız lazım. Sanayicilik, çile işidir. Para her yerde kazanılır. En zor kazanıldığı alan ise sanayiciliktir. Peki niye bu işi yapıyorlar? Çünkü, üretmek farklı bir durum ve duygudur. Çalışıp, sıkıntı çeker, zarar eder, sonunda bir eser ortaya koyup, karşısına geçip baktığınızda yüreğinizin yağı erir. O eseri ortaya çıkarmanın mutluluğunu başka yerde bulamazsınız. Sanayicilik, vatanseverliktir. Sanayicilik, fedakarlıktır. Sanayicilik, bu ülkede hizmetin adıdır. Türkiye'nin büyümesi ve kalkınmasıdır. Sizler de bunun öncülerisiniz."
"Ortak akılla çözüm bulacağız"
Esenyurtlu sanayicilerin, altyapı eksiklikleri ve buna bağlı olarak beklentileri olduğuna dikkat çeken Yıldırım, "31 Mart'ı geçtikten sonra oturup konuşacağız. Ortak akılla çözüm bulacağız. Beni bilen bilir. Hiçbir zaman 'en iyisini ben bilirim' demedim. Her zaman damdan düşeni ararım. Sanayicilerle, kamyoncularla ilgili bir karar vermem gerektiğinde hep onlarla konuştum. Bunlarla konuşmadan karar almak yanlış olur. O insanlara ve ülkeye yazık edilir." diye konuştu.
Binali Yıldırım, kendilerine destek verilmesi halinde birkaç yıl içinde farkın görüleceğini ifade ederek, şunları kaydetti:
Toplantıda, İstanbul Sanayici ve İş İnsanları Derneği Başkanı Muammer Ömeroğlu, Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe, AK Parti Esenyurt Belediye Başkan Adayı Azmi Ekinci ve AK Parti Esenyurt İlçe Başkanı Yasir Çelik de birer konuşma yaptı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.