Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.23
Dolar
5.46
BIST 100
103,725.20
Altın
1,316.34
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Depremler kentsel dönüşümün önemli olduğunu gösterdi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "Bu depremler bize kentsel dönüşümün ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi." dedi.

Şengül Oymak,Kadir Yıldız   | 21.03.2019
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Depremler kentsel dönüşümün önemli olduğunu gösterdi

Kocaeli

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AK Parti Kocaeli İl Başkanlığını ziyaretinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. 

Bakan Kurum, Malatya'daki depremle ilgili soru üzerine, "Ekiplerimiz hemen olay yerine gittiler. Tespit çalışmalarını yapacaklar ama ilk gelen bilgilere göre çok önemli bir hasarımız yok gözüküyor. Birkaç evimizde ufak tefek hasarlar söz konusu." ifadesini kullandı.

Dün de Denizli'de deprem meydana geldiğini anımsatan Kurum, şöyle konuştu:

"Bu depremler bize kentsel dönüşümün ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi. İnşallah 1 Nisan sabahı itibarıyla tüm şehirlerimizde, vatandaşlarımızı bu deprem riskinden kurtarmak üzere hızlı ve kararlı bir şekilde belediye başkanlarımızla birlikte çalışacağız. Bu noktada depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza tekrar Allah'tan rahmet, yaralılara da başsağlığı diliyorum."

Kurum, TOKİ'nin bugün başlayan indirim kampanyasına ilişkin soruya da "200 binin üzerinde vatandaşımız bu indirim kampanyasından borçlarını ödemeleri halinde yüzde 22 indirim alabiliyor. Bir aylık süreçte bu indirimden faydalanmaları, onların da ödemelerini kolaylaştırmak adına önemli bir düzenleme. Hem borcunu ödeyecek vatandaşlarımıza hem de yeni konut alacak vatandaşlarımıza hayırlı olsun." yanıtını verdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Facebook merkez bankalarına rakip mi olacak?
Bir terör ideolojisi olarak 'beyaz ırkçılık'
Japonya’nın savunma politikasındaki dönüşüm
Nil havzası hidropolitiğinde Çin faktörü: Mısır hegemonyasının sonu mu?
Seçimlerin gölgesinde tırmanan Keşmir gerilimi

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'ye parmak sallayanlar önce açıp bir tarih kitabı okusun

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'ye parmak sallayanlar önce açıp bir tarih kitabı okusun

Bakan Kurum: Sizin belediyecilik kariyeriniz de karneniz de sıfır

'Öncelikli dönüşümü TOKİ ve İller Bankası desteğiyle sağlayacağız'

Sanayinin ve teknolojinin başkenti: Kocaeli

Sanayinin ve teknolojinin başkenti: Kocaeli
'Kartal'da ilk temel gelecek hafta atılacak'

'Kartal'da ilk temel gelecek hafta atılacak'
Kansersiz yaşam için en ücra yerlere gidiyorlar

Kansersiz yaşam için en ücra yerlere gidiyorlar