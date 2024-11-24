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Politika

Saadet Partisinin yeni Genel Başkanı Mahmut Arıkan oldu

Saadet Partisinin 9. Olağan Büyük Kongresi'nde Genel Başkanlığa, Genel Başkan Vekili ve Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan seçildi.

Muhammed Nuri Erdoğan  | 24.11.2024 - Güncelleme : 24.11.2024
Saadet Partisinin yeni Genel Başkanı Mahmut Arıkan oldu

Ankara

Atatürk Spor Salonu'ndaki kongrede gündem maddelerinin görüşülmesi ve konuşmaların ardından yeni genel başkanın seçimine geçildi.

Genel Başkan Vekili ve Kayseri Milletvekili Arıkan, Parti Sözcüsü Birol Aydın ile eski genel başkanlardan Mustafa Kamalak'ın genel başkanlık için aday adayı olduğu kongrede, delegelerden aday belirlenmesi için imza toplandı.

Parti tüzüğüne göre, delege tam sayısının en az yüzde 15'inin desteğini alan Arıkan ve Aydın, genel başkanlık için yarıştı.

Kongrede, geçerli 1026 oyun 823'ünü alan Arıkan, Saadet Partisinin yeni genel başkanı seçildi.

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