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Politika

Saadet Partisi'nde büyük kongre 3 Kasım'da

Saadet Partisi'nin 7'nci Olağan Büyük Kongresi, 3 Kasım Pazar günü Ankara'da gerçekleştirilecek.

Barış Gündoğan   | 21.09.2019
Saadet Partisi'nde büyük kongre 3 Kasım'da

Ankara

Saadet Partisi'nin 7'nci Olağan Büyük Kongresi, 3 Kasım Pazar günü yapılacak.

Partinin basın biriminden yapılan açıklamada, 7'nci Olağan Büyük Kongre'nin 3 Kasım Pazar günü Ankara Spor Salonu’nda gerçekleştirileceği duyuruldu.

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