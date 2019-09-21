Saadet Partisi'nde büyük kongre 3 Kasım'da
Saadet Partisi'nin 7'nci Olağan Büyük Kongresi, 3 Kasım Pazar günü Ankara'da gerçekleştirilecek.
Ankara
Saadet Partisi'nin 7'nci Olağan Büyük Kongresi, 3 Kasım Pazar günü yapılacak.
Partinin basın biriminden yapılan açıklamada, 7'nci Olağan Büyük Kongre'nin 3 Kasım Pazar günü Ankara Spor Salonu’nda gerçekleştirileceği duyuruldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.