Karamollaoğlu'ndan 'üretim politikası' çağrısı

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Politika

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu: Üretim ülkenin bir numaralı meselesi olmalı

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, "İktidar, ekonominin güçlenmesini istiyorsa yollar, havalimanları, tüp geçitler, köprüler ve binalar yapmak yerine üretimi öncelik haline getirmeli. Üretim, ülkenin bir numaralı meselesi olmalı." dedi.

Fırat Taşdemir   | 27.11.2019
Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu: Üretim ülkenin bir numaralı meselesi olmalı

Ankara

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin Balgat'taki eğitim merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

24 Kasım Öğretmenler Günü'nü hatırlatan Karamollaoğlu, öğretmenliğin çok kıymetli bir meslek olduğunu ancak öğretmenlerin toplumda hak ettikleri değeri almadıklarını belirtti.

Öğretmenlerin aldığı ücretin yeterli olmadığını ifade eden Karamollaoğlu, "Türkiye'yi ileriye götürecek, güçlendirecek kişiler öğretmenlerdir. Çünkü toplumu öğretmenler yetiştiriyor." diye konuştu.

Türkiye'de ekonomik problemlerin görmezden gelindiğini savunan Karamollaoğlu, son dönemde yaşanan intihar vakalarının düşündürücü olduğunu anlattı.

Enflasyonun tek haneye düşmesinin ülke sorunlarını çözmede yeterli olmadığını kaydeden Karamollaoğlu, pazar fiyatlarının vatandaşı zora soktuğunu ifade etti.

Türkiye'nin üretimle güçleneceğine işaret eden Karamollaoğlu, "İktidar, ekonominin güçlenmesini istiyorsa yollar, havalimanları, tüp geçitler, köprüler ve binalar yapmak yerine, üretimi öncelik haline getirmeli. Üretim, ülkenin bir numaralı meselesi olmalı." değerlendirmesinde bulundu.

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