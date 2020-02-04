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Politika

Saadet Partisi 'Büyük Kudüs Mitingi' yapacak

Saadet Partisi, Trump'ın açıkladığı sözde barış planına tepki göstermek amacıyla "Büyük Kudüs Mitingi" düzenleyecek.

Fırat Taşdemir   | 04.02.2020
Saadet Partisi 'Büyük Kudüs Mitingi' yapacak

Ankara

Saadet Partisi, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı sözde barış planına tepki göstermek amacıyla "Büyük Kudüs Mitingi" düzenleyecek.

Partinin sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda, 9 Şubat Pazar günü saat 14.00'da İstanbul Yenikapı Meydanı'nda Filistin ve Kudüs'e destek için miting yapılacağı duyuruldu.

Görüntülerde, "Yüzyılın zorbalığına karşı Kudüs için ayağa kalk. Mazlumların sesine ses, gücüne güç katmak üzere tek yürek oluyoruz." ifadesine yer verildi.

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