AK Parti Sözcüsü Çelik: AB dağılma gibi bir tehlikeyle karşı karşıya
AK Parti Sözcüsü Çelik, "Reform yapılamadığı için AB, cazibesini yitirmekte ve dağılma gibi bir tehlikeyle karşı karşıya kalmaktadır." dedi.
Ankara
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin yaptığı açıklamada, "(İdlib'de) Türkiye'nin uyarıları dikkate alınmazsa bütün Avrupa'yı daha büyük şekilde etkisi altına alacak bir göç tehlikesinin olduğu konusunda herkese uyarılarımızı yapıyoruz." ifadelerini kullandı.
"Artık reform yapamayan, krizleri fırsata çeviremeyen AB'nin, birliğini koruması konusunda çok büyük güçlükler söz konusudur." diyen Çelik, "Reform yapılamadığı için AB, cazibesini yitirmekte ve dağılma gibi bir tehlikeyle karşı karşıya kalmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.
"Filistin halkının meşru haklarının hiçe sayıldığı bir planı kabul etmeyiz"
"Filistin halkının meşru haklarının hiçe sayıldığı bir planı kabul etmemiz mümkün değil. ABD bununla tarafsızlığını kaybetti." ifadelerini kullanan Çelik, "Trump'ın Orta Doğu Barış Planı Filistin'i işgal ve yok etme planıdır. Filistinlilerin rıza göstermeyeceği bir plana meşru gözle bakmayacağız." şeklinde konuştu.
FETÖ'nün siyasi ayağı tartışmaları
AK Parti Sözcüsü Çelik, FETÖ'nün siyasi ayağı tartışmaları ile ilgili de "Elinde bilgi, belge olmaksızın devletin kurumlarının sahip olmadığı bir takım iddialar üzerinden FETÖ ile ilgili şunu, bunu suçlamak, belli kesimler ve adreslerin altını çizmek bu mücadeleyi sulandırmaktan başka bir işe yaramaz." dedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.