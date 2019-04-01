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Politika

Putin ve Ruhani'den Erdoğan'a seçim tebriği

Putin ve Ruhani, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı seçim başarısından dolayı tebrik etti.

Kaan Bozdoğan, Muhammet Kurşun   | 01.04.2019
Putin ve Ruhani'den Erdoğan'a seçim tebriği

İstanbul/Tahran

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak seçim başarısından dolayı tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığından alınan bilgiye göre, Putin, görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi'ndeki başarısından dolayı kutladı.

Ruhani, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Türkiye'deki seçimlerin başarılı geçmesinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kutladı.

İran Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Ruhani, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi dolayısıyla Erdoğan'a hitaben tebrik mesajı yayımladı.

Ruhani'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik mesajında şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye'deki belediye seçimlerinin ülke genelinde coşkulu ve başarılı geçmesi nedeniyle zat-ı alinizi ve Türkiye halkı ile hükümetini tebrik ediyorum. Seçimler, halkın kendi kaderini tayin etmesinin ve demokrasinin hakimiyetinin bir nişanesidir. Dost ve kardeş Türkiye halkı için yüce Allah'tan başarı ve mutluluk diliyorum."

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