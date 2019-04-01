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AK Parti Genel Başkanı Yavuz açıklama yapıyor
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Politika

AK Parti'den 'Canımın içi Türkiyem' klibi

AK Parti, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi sonuçları dolayısıyla vatandaşlara, "Canımın içi Türkiyem" adlı kliple teşekkür etti.

Yıldız Nevin Gündoğmuş   | 01.04.2019
AK Parti'den 'Canımın içi Türkiyem' klibi

Ankara

AK Parti'nin resmi Twitter hesabından, "Teşekkürler Türkiye" etiketiyle "Canımın içi Türkiyem" adlı klip paylaşıldı. 

Klipte, milletin 15 Temmuz hain darbe girişimindeki mücadelesinin yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüntülerine de yer verildi.

Klip, "Canımın içi Türkiyem" şarkısı eşliğinde, "Teşekkürler Türkiye" yazısıyla sona eriyor.

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