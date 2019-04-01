AK Parti'den 'Canımın içi Türkiyem' klibi
AK Parti, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi sonuçları dolayısıyla vatandaşlara, "Canımın içi Türkiyem" adlı kliple teşekkür etti.
Ankara
AK Parti'nin resmi Twitter hesabından, "Teşekkürler Türkiye" etiketiyle "Canımın içi Türkiyem" adlı klip paylaşıldı.
Canımın İçi Türkiyem! #TeşekkürlerTürkiye pic.twitter.com/uVNcfgp09I— AK Parti (@Akparti) 1 Nisan 2019
Klipte, milletin 15 Temmuz hain darbe girişimindeki mücadelesinin yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüntülerine de yer verildi.
Klip, "Canımın içi Türkiyem" şarkısı eşliğinde, "Teşekkürler Türkiye" yazısıyla sona eriyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.