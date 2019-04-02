Polatlı'da oylar yeniden sayılacak
AK Parti'nin itirazıyla Ankara'nın Polatlı ilçesinde büyükşehir belediye başkanlığı seçiminde kullanılan oyların yeniden sayılmasına karar verildi.
Ankara
Alınan bilgiye göre, AK Parti tarafından verilen itiraz dilekçesi Polatlı İlçe Seçim Kurulunca incelendi.
Bunun üzerine büyükşehir belediye başkanlığı seçiminde kullanılan oyların yeniden sayılması kararlaştırıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.