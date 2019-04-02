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Politika

Polatlı'da oylar yeniden sayılacak

AK Parti'nin itirazıyla Ankara'nın Polatlı ilçesinde büyükşehir belediye başkanlığı seçiminde kullanılan oyların yeniden sayılmasına karar verildi.

Aynur Ekiz   | 02.04.2019
Polatlı'da oylar yeniden sayılacak

Ankara

Alınan bilgiye göre, AK Parti tarafından verilen itiraz dilekçesi Polatlı İlçe Seçim Kurulunca incelendi. 

Bunun üzerine büyükşehir belediye başkanlığı seçiminde kullanılan oyların yeniden sayılması kararlaştırıldı.

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