'Özhaseki'nin rakipleri FETÖ'den medet bekliyor'

KAYSERİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki'nin, Fetullahçı Terör Örgütü ile (FETÖ) ilişkili gösterilebilmesi için bazı kesimlerin bilgi, belge toplama gayreti içine girmesi Kayseri'de gazetecilerin tepkisini çekti.

Özhaseki, televizyon ve haber ajanslarının Ankara temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıda, Kayseri'de bazı kesimler tarafından kendisinin aleyhinde bilgi ve belge toplanması için çalışma yapıldığını belirtti.

Bunun üzerine bazı gazeteciler, Özhaseki'nin açıklamalarını doğrulayarak, kendilerinden Özhaseki'nin FETÖ ile ilişkilendirilebileceği bilgi, belge, fotoğraf vs olup olmadığının sorulduğuna ilişkin köşe yazıları kaleme aldı.

Söz konusu gazetecilerden Deniz Postası Gazetesi İmtiyaz Sahibi Azim Deniz, kendisine telefonla, e-mail yoluyla ve sosyal medya kanalıyla ulaşan bazı kişilerin Özhaseki ile ilgili bazı şeyler sorduklarını aktardı.

Gazetelerinin yayın politikası kapsamında FETÖ ile 17-25 Aralık süreci öncesinden itibaren mücadele ettiklerini ve örgütü deşifre etmek için haberler yaptıklarını anlatan Deniz, şöyle konuştu:

"Biz Sayın Özhaseki hakkında Kayseri'de görev yaptığı sürece sert eleştiriler yaptık. 'Şu hizmeti yanlış, burada yanlış yapıyorsun' dedik. Biz bu şehirde yıllardır çalışan bir gazeteci olarak Özhaseki'yi tanıyoruz. Kendisi FETÖ'cü mü? Bence kesinlikle hayır. FETÖ ile bağlantısı yok ancak şöyle bir zaafı var. İyilik üzerine kendisine gelen hiçbir vakfı, derneği, cemaati geri çevirmemiştir, yardım etmiştir. Bunu diğer cemaat ve vakıflara yaptığı gibi FETÖ'de iyi niyet elçisi gibi göründüğü dönemde onlara da çeşitli yardımlarda bulundu. Bunu bir örgüt olarak değil de insanlara, eğitime yardım şeklinde yaptığını biz biliyoruz. Son dönemde hızlanan bir olay var. Bakanlık döneminde de kısmen olmuştu ama Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığında daha da hızlandı. Sürekli birileri Özhaseki'nin FETÖ elebaşı ile fotoğrafı ve videosunu araştırma derdine düştüler. Bunlar kim derseniz, muhalefet partilerinden birileri. Ben kendilerine de söyledim, 'Özhaseki Bey, FETÖ'cü değildir. Kendisini en sert eleştiren gazetecilerdeniz ancak kendisinin FETÖ ile bağlantısı yoktur. Böyle bir resim, video biz de yok, yanlış yerde arıyorsunuz' dedim."

Siyasilerin bu tarz yöntemler yerine proje yapmakla uğraşması gerektiğini vurgulayan Deniz, bu tarz gerçekçi hizmetlerin vatandaşların daha çok ilgisini çekeceğini belirtti.

Mehmet Özhaseki'yi FETÖ'cü ilan etmek için çaba içine girmenin doğru olmayacağını, buradan bir sonuç çıkarılamayacağını vurgulayan Deniz, "Böyle bir şey olsa Kayseri'de ilk ele geçirebilecek bizdik, bize çoktan o tür fotoğraflar ve videoları ulaştırırlardı. Hizmetleri yarıştırmak daha doğru olur, yanlış yoldalar. Kendilerine de bana bu konuda gelmemelerini, ben de bu yönde bir şey olmadığını anlattım. Siyasi olarak hizmet yapabilecek bir güç olmadığı için strateji geliştirmeye çalışıyorlar. FETÖ'den medet bekliyorlar. Hem FETÖ'den hem de Özhaseki'nin FETÖ'cü çıkmasından medet umuyorlar." ifadelerini kullandı.

"3 ayrı grup bana ulaştı"

Kayseri Yerel Haber Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ali Türkaslan da Özhaseki'nin adaylığının açıklanmasının ardından, 3 ayrı grubun dönem dönem kendisine ulaştığını aktardı. Bu grupların kendisinden Mehmet Özhaseki'nin FETÖ ile ilişkilendirilebileceği bilgi ve belge sorduğunu kaydeden Türkaslan, şunları söyledi:

"Üç ayrı grup dönem dönem bana gelip Özhaseki hakkında elinizde diye dokunur bir şey var mı, fotoğraf var mı, FETÖ ile ilişkisi var mı diye sordular. Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı dönemiyle ilgili elimde done olup olmadığını sordular. Varsa kendilerine vermemi istediler. Bunların aynı merkezden gönderildiğini düşünüyorum. Bunların içinde avukatlar var, siyasete yakın muhalefet cephelerine yakın isimler var. Ben de kendilerine 'Eğer böyle bir malzeme varsa bunu ben yazardım, yayınlardım' dedim. Bu kişileri yolladım. Bakan Bey, bu konuyla ilgili açıklama yapınca bende haber yaptım ve köşe yazısı yazdım. Elimizde FETÖ'cü terazisi yok ama Özhaseki'nin FETÖ ile bir bağlantısı olduğunu düşünmüyorum. Kentte 20 yılı aşkın süredir belediye başkanlığı yaptı. Ben çalıştığım gazetelerde kendisini eleştiren haberler yaptım. Kayseri'de kendisine dair en ağır yazıları ben yazdım. Ama FETÖ ile ilişkilendirilebileceği bir şeye rastlamadım."

FETÖ mensuplarının gazetecileri kullanmak için elinden geleni yaptığını belirten Türkaslan, "Manipülasyon yapma konusunda FETÖ'cülerin üstüne kimseyi tanımam. Bizi kullanarak manipülasyon yapmaya çalışıyorlar." dedi.

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya da Türkiye ve dünya tarihine bakıldığında kumpasla, tezgahla, iftira ile muvaffak olmuş, iktidara gelmiş hiç kimse bulunamayacağını bildirdi.

Özhaseki ile mücadele edeceklerin Ankara'daki vatandaşlara projelerini anlatmalarının daha uygun olacağını anlatan Altınkaya, "Onun dışındaki tezgahların doğru olmadığı kanaatindeyim. Peki meslektaşlarımız bu işin şu veya bu nedenle işin içinde niye var. Sonuçta siyaset yapanlar maalesef bizim meslektaşlarımızı kullanıyorlar. Yani kamuoyu oluşturmada medyayı kullanacaksınız. Kamuoyunu vatandaş sokakta davul çalarak oluşturacak hali yok. Menfi ya da müspet manada kendisine yakın gördüğü meslektaşlarımızla temas halinde olmuştur. Bu hem Türkiye'de hem de dünyada böyledir. Ancak medyanın bu şekilde bir tezgah için kullanılmak istenmesi son derece yanlıştır. Meslektaşlarımız bu tezgaha alet olmamıştır." diye konuştu.

"Kendi ayağınıza kurşun sıkarsınız"

Mehmet Özhaseki'nin Kayseri'de 21 yıl belediye başkanlığı yaptığına işaret eden Altınkaya, şu görüşlerini paylaştı:

"Bakanlığı, genel başkan yardımcılığı döneminde neler neler yapıldı. Partisinin iktidar olmadığı dönemde mülkiye müfettişleri belediyenin kapısından ayrılmadı. Daha sonra dedikodu üretim merkezi sürekli dedikodu üretti ama bunların hiçbirinin tabanının olmadığı, çürük çıktığı görüldü. Sayın Özhaseki'yi ya da partisini sevmiyor olabilirsiniz oy vermek zorunda değilsiniz ama Ankara'ya buradan tezgahla, kumpasla müdahale edelim derseniz kendi ayağınıza kurşun sıkarsınız."

Muhabir: Esma Küçükşahin