Dolar
37.99
Euro
41.62
Altın
3,037.42
ETH/USDT
1,782.30
BTC/USDT
82,687.00
BIST 100
9,379.83
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

Özgür Özel yeniden CHP Genel Başkanı seçildi

CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı'nda, Özgür Özel yeniden Genel Başkan seçildi.

Alper Şaşmaz, Gazi Nogay  | 06.04.2025 - Güncelleme : 06.04.2025
Özgür Özel yeniden CHP Genel Başkanı seçildi Fotoğraf: Evrim Aydın - AA

Ankara

Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde "İrade Milletindir" sloganıyla düzenlenen CHP 21. Olağanüstü Kurultayı'nda 12.30'da başlayan oy kullanma işlemi, 14.25'te tamamlandı.

Oy sayımının ardından kurultayda tek aday olan Özgür Özel, 1171 oy alarak yeniden CHP'nin Genel Başkanı oldu.

Kurultayda, 1323 kayıtlı delegeden 1276'sı oy kullandı. Kullanılan oylardan 1171'i geçerli sayılırken, 105 oy geçersiz kabul edildi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul polisleri 170 araçlık kortejle kenti dolaştı
Pendik'te apartmanın girişindeki zemin kısmen çöktü
Yurdun bazı bölgelerinde sağanak etkili oldu
Bayram tatilinin son gününde yollarda dönüş yoğunluğu yaşanıyor
Sarıkamış Kayak Merkezi'nde sezon sona erdi

Benzer haberler

Özgür Özel yeniden CHP Genel Başkanı seçildi

Özgür Özel yeniden CHP Genel Başkanı seçildi

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP Genel Başkanı Özel'in açıklamalarına tepki

Hazine ve Maliye Bakanlığından CHP Genel Başkanı Özel'in iddialarına yanıt

İletişim Başkanı Altun'dan CHP Genel Başkanı Özel'in boykot çağrısına tepki

İletişim Başkanı Altun'dan CHP Genel Başkanı Özel'in boykot çağrısına tepki
Türkiye Basın Federasyonu'ndan, CHP Genel Başkanı Özel'in medyaya yönelik açıklamalarına tepki

Türkiye Basın Federasyonu'ndan, CHP Genel Başkanı Özel'in medyaya yönelik açıklamalarına tepki
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet