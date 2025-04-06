Özgür Özel yeniden CHP Genel Başkanı seçildi
CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı'nda, Özgür Özel yeniden Genel Başkan seçildi.
Ankara
Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde "İrade Milletindir" sloganıyla düzenlenen CHP 21. Olağanüstü Kurultayı'nda 12.30'da başlayan oy kullanma işlemi, 14.25'te tamamlandı.
Oy sayımının ardından kurultayda tek aday olan Özgür Özel, 1171 oy alarak yeniden CHP'nin Genel Başkanı oldu.
Kurultayda, 1323 kayıtlı delegeden 1276'sı oy kullandı. Kullanılan oylardan 1171'i geçerli sayılırken, 105 oy geçersiz kabul edildi.
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