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Politika

Özdağ, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcılığından istifa etti

Ümit Özdağ, İYİ Parti Başkanlık Divanından istifasına ilişkin dilekçeyi partiye sunduğunu söyledi.

Esin Işık   | 02.04.2019
Özdağ, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcılığından istifa etti

Ankara

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ, parti başkanlık divanından istifa ettiğini bildirdi.

İstanbul Milletvekili Özdağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İYİ Parti Başkanlık Divanı'ndan istifasına dair dilekçeyi partiye sunduğunu söyledi.

İYİ Parti üyeliğinin devam ettiğini belirten Özdağ, "Partimdeki çalışmalarım sürüyor." dedi.

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