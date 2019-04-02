Özdağ, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcılığından istifa etti
Ümit Özdağ, İYİ Parti Başkanlık Divanından istifasına ilişkin dilekçeyi partiye sunduğunu söyledi.
Ankara
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ, parti başkanlık divanından istifa ettiğini bildirdi.
İstanbul Milletvekili Özdağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İYİ Parti Başkanlık Divanı'ndan istifasına dair dilekçeyi partiye sunduğunu söyledi.
İYİ Parti üyeliğinin devam ettiğini belirten Özdağ, "Partimdeki çalışmalarım sürüyor." dedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.