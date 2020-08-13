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Politika

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan eğitim için Kovid-19'la mücadele çağrısı

Bakan Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "18 milyon öğrencinin eğitimi, bizim birlik içinde virüsle mücadele etmemize bağlı" ifadesini kullandı.

Kemal Karadağ   | 13.08.2020
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan eğitim için Kovid-19'la mücadele çağrısı

Ankara

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 18 milyon öğrencinin eğitiminin, birlik içinde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadeleye bağlı olduğunu belirtti.

Selçuk, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Gayretinize ve sesinize ihtiyacımız var. Siz de çevrenizdekileri sorumlu olmaya, maske takmaya, yüz yüze eğitimin başlaması için virüs riskini azaltmaya davet edin. 18 milyon öğrencinin eğitimi, bizim birlik içinde virüsle mücadele etmemize bağlı." ifadesini kullandı.

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