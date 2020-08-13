Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan eğitim için Kovid-19'la mücadele çağrısı
Bakan Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "18 milyon öğrencinin eğitimi, bizim birlik içinde virüsle mücadele etmemize bağlı" ifadesini kullandı.
Ankara
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 18 milyon öğrencinin eğitiminin, birlik içinde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadeleye bağlı olduğunu belirtti.
Selçuk, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Gayretinize ve sesinize ihtiyacımız var. Siz de çevrenizdekileri sorumlu olmaya, maske takmaya, yüz yüze eğitimin başlaması için virüs riskini azaltmaya davet edin. 18 milyon öğrencinin eğitimi, bizim birlik içinde virüsle mücadele etmemize bağlı." ifadesini kullandı. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
Gayretinize ve sesinize ihtiyacımız var. Siz de çevrenizdekileri sorumlu olmaya, maske takmaya, yüz yüze eğitimin başlaması için virüs riskini azaltmaya davet edin. 18 milyon öğrencinin eğitimi, bizim birlik içinde virüsle mücadele etmemize bağlı. #okullarıbirlikteaçacağız— Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) August 13, 2020