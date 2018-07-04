Milletvekilleri kayıt yaptırıyor

TBMM

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, kaydını yaptırdıktan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, bu dönemin ilklerin yaşanacağı bir dönem olacağını söyledi.

Bülent Tüfenkci, erken yerel seçim sorusunu yanıtlarken, seçimin zamanında yapılması gerektiğini düşündüğünü, ancak buna AK Parti kurullarının karar vereceğini söyledi.

Alkollü içkilerdeki ÖTV artışı ile ilgili soruya Tüfenkci, "Bu yeni değil. Önceden enflasyondaki artışlarla beraber yasadan kaynaklanan bir artış. Bunun özel bir anlamı yok." yanıtını verdi.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci, "Yeni dönemde görev bekliyor musunuz?" sorusu üzerine, "Biz bu davanın, AK Parti'nin bir neferiyiz. Görevimiz milletvekilliği. Genel Başkanımız nerede, hangi görevi verirse biz o görevi icra ederiz. Bizim için makamların, mevkilerin önemi yok. Önemli olan nerede bulunursak bulunalım, bu partiye ve davaya hizmet etmek. Biz de o hizmeti her şekilde yerine getiririz." dedi.

Karacan: AK Parti olarak böyle bir seçim gündemimiz yok

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Eskişehir Milletvekili Harun Karacan da kayıt işlemlerinin ardından gazetecilerin sorusu üzerine, yerel seçimin erkene alınması tartışmalarına ilişkin bir soru üzerine Karacan, yerel seçimin tarihinin 2019 yılının Mart ayında olduğunu anımsattı.

Yerel seçimin erkene alınması için anayasa değişikliğinin olması gerektiğini anımsatan Karacan, "Şu anda bizim AK Parti olarak böyle bir seçim gündemimiz yok. Başta bizim Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız olmak üzere eğer böyle bir talep gelirse, genel başkanlarla değerlendirilir ona göre bir karar alınır. Daha yeni seçimden çıktık. 2019 Mart için yolumuza devam ediyoruz. Her yıl seçim olacakmış gibi biz teşkilatlarımızla beraber çalışmalarımıza devam ediyoruz." değerlendirmesini yaptı.

CHP Hatay Milletvekili Topal: CHP'nin lider sorunu yoktur

Kayıt işlemlerinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal da yeni dönemde güzel şeyler olacağını, "adaleti tesis etmek adına" mücadelelerinin devam edeceğini belirtti.

CHP'de kongre tartışmalarının sorulması üzerine Topal, CHP'nin demokrasiyi ve yeniliği içselleştirdiğini, bu tür tartışmaların parti içerisinde olacağını, zaten CHP'yi güçlü kılanın da bu olduğunu savundu.

"Demokrasi olmazsa olmazımızdır." diyen Topal, parti içerisinde herkesin genel başkan adayı olabileceğini kaydetti.

Topal, sözlerini şöyle sürdürdü

"Cumhuriyet Halk Partisi'nin lider sorunu yoktur. CHP'nin lideri bellidir. CHP'nin Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Bana göre imza da toplanmaz. Çünkü, özellikle seçimde demokrasinin önünü açan bir tek lider vardı o da Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'dur. İYİ Parti'nin, Saadet Partisi'nin, başka partilerin Meclis'e girebilmesi anlamında demokrasinin önünü açan tek bir lider vardır o da Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'dur."

Bir gazetecinin, "Muharrem İnce'nin bu çıkışını nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu üzerine Topal, "Biz Sayın Muharrem İnce'yi seviyoruz. Sayın İnce, partimizin cumhurbaşkanı adayıdır. Dolayısıyla onun ayrıca bir değeri vardır. Elbette kurultay geldiğinde isteyen herkes aday olabilir. O adaylık sonucuna da kurultay delegeleri karar verir. Biz ona da saygı duyacağız." diye konuştu.

AK Parti Diyarbakır milletvekilleri mazbatalarını aldı

Diyarbakır Adliye Sarayı Ek Hizmet Binası'nda düzenlenen törende, AK Parti'den Diyarbakır milletvekilleri seçilen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, Ebubekir Bal ve Oya Eronat mazbatalarını teslim aldı.

Mehdi Eker, 24 Haziran'da yapılan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin sonuçlarına ilişkin Diyarbakırlı hemşehrileri ve seçmenlere teşekkür etti.

Seçimin hayırlı sonuçlar doğurmasını dileyen Eker, "Allah bizi Diyarbakır'a ve milletimize karşı mahcup etmesin. Allah hayırlı hizmetler nasip etsin. Bu görevler aynı zamanda çok ağır sorumluluğu olan görevlerdir. Çünkü millet sizi kendi temsilcisi olarak seçiyor. Milletin sorunlarını biz doğrudan üstümüze almış oluyoruz. Bunun ne kadar ağır bir sorumluluk olduğunun bilincindeyiz." dedi.

AK Parti Kocaeli milletvekilleri mazbatalarını aldı

Başbakan Yardımcısı Fikr iIşık, adliye çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkede yaşanan seçim atmosferinin Türkiye'nin demokratik olgunluğunu gösterdiğini belirterek, bu süreçte bir takım münferit olaylar dışında seçimin son derece seviyeli geçtiğini kaydetti.

Her parti ve liderin kendi kampanyalarını yaptığını belirten Işık, seçime katılım oranı ve sükunet açısından dünyaya örnek bir seçim günü yaşandığına vurgu yaptı.

Sofuoğlu: Biz milli sporcuyuz ama gerçek anlamda milli sporcu hiç olamadık

AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, TBMM'de kayıt işlemlerini yaptırdı ve basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Meclise spor arabasıyla gelen Sofuoğlu, bir gazetecinin "Neden motorla değil de arabayla geldiniz" sorusuna, "Motorla daha yoğun zamanlarda gelmek istiyorum. Bugün burası sakindir dedim." yanıtını verdi.

Yarış kariyerini 1,5 ay önce sonlandırıp jübile yaptıktan sonra, ailesiyle birlikte stressiz bir hayat geçireceğini düşündüğünü ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine milletvekilliği için aday olduğunu anlatan Sofuoğlu, görevi, Erdoğan'a duyduğu sevgi ve saygısı ile onun yanında durmak için kabul ettiğini söyledi.

Bir siyasetçi olarak yetişmediğini, bu konuda eğitim almadığını ve kendini geliştirmediğini ifade eden Sofuoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Siyasetin içerisinde en büyük hedefim sporda faydalı olabilecek, sporda iz bırakacak adımlar atabilmek. Sıfırdan gelmiş bir sporcu olarak kariyerim boyunca çok sıkıntılar yaşadım. Benim gibi sıkıntıları olan sporcu kardeşlerim var. Hedef kitlem siyasetin içerisinde gençler ve sporcular olacak. En iyi bildiğim işte faydalı olabilmek için hizmet vermeye çalışacağım. 20 yılı aşkın süre boyunca spor hayatımda ülkemi temsil ettim şimdi ise ülkeme spor konusunda hizmet vermek için çalışacağım. Rabbim inşallah çıkmış olduğum bu yolda bize yardımcı olur."

"Yeni dönemde gaza basan mı normal hızda seyreden bir Sofuoğlu mu göreceğiz" sorusu üzerine Kenan Sofuoğlu, motor ve arabasından hızı sevdiğinin zaten belli olduğunu söyledi.

Yarışları bıraksa da hızı bırakamayacağını vurgulayan Sofuoğlu, "Bu saatten sonra hızı doğru noktada, bir milletvekiline yakışır şekilde ve işimde hızlı olmak amacıyla kullanacağım. Tabii ki bir çizgim var, yaşım ve yaşam tarzım itibarıyla, gençlerin beğenisi kazanacak bir hayat yaşamaya çalışacağım." diye konuştu.

Kariyeri boyunca spor yönetmeliğindeki bazı eksiklerle karşılaştığının altını çizen Sofuoğlu, "Spor yönetmeliğinin değişmesi için elimden gelen her şeyi yapmaya çalışacağım. Çünkü ben bu yönetmelikteki bazı eksikliklere çok takılan biriydim. Mesela biz milli sporcuyuz ama gerçek anlamda milli sporcu hiç olamadık. Çünkü yönetmeliğimize göre, profesyonel sporcu bile olamadık. Benim gibi bir çok genç sporcu, nice dünya şampiyonları var, ismi duyulmayan, ufak tefek maaşla geçinmeye çalışan, uçak bileti alamayan, o kadar başarılı yetenekli kardeşlerim var. Ben bu gençlere öncülük, ağabeyilik yapacağım. Yani genç sporcuların vekil ağabeyisi olmak anlamında bu yola girdim. İnanıyorum ki faydalı olacağım." değerlendirmesinde bulundu.

Başbakan Yıldırım'ın kayıt işlemini AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ yaptırdı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, partisinin İzmir milletvekili futbolcu Alpay Özalan'la birlikte Meclise geldi. Dağ, kendi kaydıyla Başbakan Binali Yıldırım'ın da kayıt işlemlerini yaptırdı.

Basın mensuplarına açıklamada bulunan Hamza Dağ, 24 Haziran tarihinde gerçekleşen seçimlerin hayırlara vesile olmasını temenni etti. Dağ, Özalan ve kendisinin mazbatasıyla birlikte kayıt işlemleri için Başbakan Binali Yıldırım'ın mazbatasını da teslim ettiklerini belirtti.

Seçim kampanyası döneminde Alpay Özalan ile İzmir'de çocuklarla sokakta yaptığı futbol maçının hatırlatılması üzerine Dağ, heyecanlı geçen bir müsabaka olduğunu ve maç sonucunda mağlup olduklarını söyledi.

Dağ, bir basın mensubunun "Sayın Özalan'a gollük paslar atacak mısınız?" sorusuna "Gollük pasları 5 yıllık süre içerisinde sizler de bolca göreceksiniz." yanıtını verdi.

Alpay Özalan ise verimli bir seçim kampanyası süreci geçirdiklerini ve seçim sonucunda büyük bir gurur yaşadıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çizeceği yolda millete hizmet edebilmek için çok hırslı ve inançlı olduğunun altını çizen Özalan, şöyle konuştu:

"Milletimiz benim hırslı bir kişilik olduğumu futbolculuk dönemimden bilir. Allah'a hamd olsun ki bize verilen görevleri bugüne kadar layıkıyla yerine getirdik, bundan sonra da getireceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın. Çok hırslıyım, çok inançlıyım."

Akdağ: İdam meselesi Meclisin Anayasa'yı değiştirerek karar verebileceği bir husus

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, diğer AK Parti Erzurum milletvekilleri Zehra Taşkesenlioğlu ve İbrahim Aydemir ile Meclise gelerek kayıt yaptırdı.

Kayıt işleminin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Akdağ, bir gazetecinin, "Geçen dönem cinsel istismar düzenlemesi kadük olmuştu. Yeni dönemde ne zaman gündeme gelecek? Bir değişiklik olacak mı yoksa aynı şekilde mi gündeme gelecek?" sorusu üzerine Akdağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, kendisinin başkanlığında bir komisyon kurdurduğunu, CHP ve MHP ile çok yoğun bir çalışma yaptıklarını, ardından da üzerinde büyük ölçüde mutabakat olan bir kanun tasarısını da Meclise sunduklarını hatırlattı.

Erken seçim söz konusu olunca bu tasarının kaldığını belirten Akdağ, şöyle devam etti:

"Elbette mesele sadece bir kanun yapmak değil. Bir acil eylem planı yaptık. Bu acil eylem planı, çocukların ve ailelerin eğitiminde bir şekilde başına bu sıkıntı gelen çocuk ve ailelerin ikincil örselenmeden korunması için alınacak tedbirlere kadar birçok tedbiri de içeriyor. Gerçekten ceza hukukumuzda hiç olmayan çok ağır cezalar da getirdik. Çocuklara karşı işlenen cinsel suçlar ve hele hele bunun neticesinde çocuğun öldürülmesi söz konusuysa zannediyorum ki sayın Cumhurbaşkanımızın ilk ele alacağı konulardan birisi olacaktır."

Gazetecilerin, "İdam polemiği de bir yandan var ve çağrısı yapılıyor. Bu konuda neler söylersiniz?" sorusunu yanıtlayan Recep Akdağ, hazırladıkları tasarıda Türk Ceza Kanunu'nda da hiç olmayan çok ağır müebbet cezalar da dahil olmak üzere birtakım hükümlerin bulduğunu anımsattı. Akdağ, "İdam meselesi neticede Meclisin anayasayı değiştirerek karar verebileceği bir husustur. Meclis böyle bir irade ortaya koyarsa bu ceza da gelebilir ama irade Meclis iradesi olacaktır." ifadesini kullandı.

Özhaseki: Hizmet etme sırası bizde, çalışma sırası bizde

Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, AK Parti İl Başkanı Fatih Hasyüncü ve partililerle Kayseri Adliyesi'ne gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ile yeniden milletvekili seçilen İsmail Tamer ve Hülya Nergis, konferans salonunda düzenlenen törende, İl Seçim Kurulu Başkanı Hakim Buket Sicimgiller ve Adalet Komisyonu Başkanı Hakim Dursun Büyükbaş'tan mazbatalarını aldı.

Mazbata töreni sonrası açıklamada bulunan Özhaseki, Türkiye'yi karalamak isteyenlere, kötü gösterme gayretinde olanlara rağmen kendilerinin ülkenin geldiği noktayı bildiklerini belirterek, şunları söyledi:

"Cenabıhakk'a şükürler olsun, bugün geldiğimiz noktadan dolayı. Ama daha iyiye götürmek için de büyük bir gayret veriyoruz. Bunu da herkesin bilmesi lazım. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere ekibiyle birlikte büyük bir aileyiz biz ve tek yürek şeklinde atan kalbimizle bu vatana hizmet için varız. Zaten içinde bulunduğumuz bu ortamlar da bir meslek değil aslında. Siyasetin süresi vatandaşın istemesiyle doğru orantılıdır. O, sizin görev süresini uzatırsa devam edersiniz, vatandaş sizi istemezse anında birinci dönemde veyahut birinci döneminiz dolmadan görev sürenizi bitirir. Cenabıhakk'a şükürler olsun, bulunduğumuz ekibi vatandaş sevdi, yerel yönetimler de neredeyse 25 sene sevdi, genel idare de 16 senedir sevdi ve şu anda da bunun devamını istedi vatandaş. Üstelik de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişle ilgili de çok ciddi şekilde alınan kararlar neticesine bu hizmetin devamını istedi vatandaş. Şimdi bize düşen buna uygun davranmak, biz bu sisteme Türkiye'deki askeri vesayet kırıldığı gibi bürokratik vesayet de kırılsın, vatandaşın devlet kapılarında işleri aksamasın, yatırımlar çok hızlı bir şekilde yapılsın. Türkiye, içinde bulunduğu coğrafya itibariyle zor bir coğrafyada. Bu zor coğrafyada ayakta kalmanın tek şartı güçlü olmak. Güçlü olabilmeyi becerebilmek için de böyle bir sisteme ihtiyacımız olduğunu durmadan ifade ettik. Vatandaş da bize inandı, güvendi, şimdi sıra bizde. Hizmet etme sırası bizde, çalışma sırası bizde. İnşallah önümüzdeki günlerde bunların tek tek emarelerini vatandaş görecek, piyasadaki rahatlığı görecek, ekonomideki yükselişi görecek, ülkenin nasıl kalkındığını herkes bir kez daha görecek."

Basın mensuplarının, özellikle son günlerde yaşanan cinsel istismar olayları ve vatandaşların bu konudaki idam taleplerini sorması üzerine Özhaseki, aslında bunun 2-3 yıldır tartışıldığını ve özellikle 15 Temmuz'daki hain darbe teşebbüsünden sonra vatandaşın bunu yapanların idam edilmesini canı gönülden istediğini aktardı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, bu konunun bir anayasa meselesi olduğunu söylediğini belirten Bakan Özhaseki, şöyle konuştu:

"Anayasa meselesi de Mecliste çoğunluk sağlanarak yapılacak bir iş. Hele hele son birkaç gündür gündemi meşgul eden, içimizi yakan, hepimizi oturduğumuz yerde öfkelendiren çocuklarla ilgili bu konularda da idam işi biraz daha yükselmiş gibi gözüküyor. Ancak bunun enine boyuna tartışılması lazım, görüşülmesi lazım. İşte Avrupa Birliği diye bir engel var, bunun yanında bazı daha mahsurları olabilir. Ancak terazinin iki gözüne lehinde, aleyhinde söylenebilecek her şey söylendikten sonra yüce Meclisin takdiri eğer idamdan yana olursa ki ben bundan yanayım, açıkça söyleyeyim, Sayın Cumhurbaşkanımız da zaten daha önce Meclisten böyle bir karar çıkarsa onaylayacağını söylemişti, inşallah önümüzdeki günlerdeki gelişmeleri hep birlikte takip edeceğiz."