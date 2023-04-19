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Politika

MHP'nin açık hava toplantıları 24 Nisan'da başlayacak

MHP'nin, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi çalışmaları kapsamındaki açık hava toplantıları 24 Nisan'da başlayacak.

Esin Işık  | 19.04.2023 - Güncelleme : 19.04.2023
MHP'nin açık hava toplantıları 24 Nisan'da başlayacak

Ankara

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, 24 Nisan-13 Mayıs'ta "Adım Adım 2023; 14 Mayıs'a Doğru Aziz Milletim Sıra Sende" temasıyla düzenlenmesi planlanan 23 açık hava toplantısının yeri ve zamanına ilişkin açıklama yaptı.

Buna göre, MHP, 24 Nisan Pazartesi günü Kastamonu ve Çankırı, 25 Nisan Salı günü Nevşehir ve Niğde, 29 Nisan Cumartesi günü Eskişehir ve Kütahya, 30 Nisan Pazar günü Karabük ve Bartın, 4 Mayıs Perşembe günü Aydın ve Muğla, 5 Mayıs Cuma günü Çorum ve Yozgat, 6 Mayıs Cumartesi günü Balıkesir ve Yalova, 10 Mayıs Çarşamba günü Trabzon ve Giresun, 11 Mayıs Perşembe günü Ordu ve Tokat, 12 Mayıs Cuma günü Karaman ve Aksaray, 13 Mayıs Cumartesi günü ise Isparta, Burdur ve Antalya'da açık hava toplantısı gerçekleştirecek.

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