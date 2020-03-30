MHP'li Yalçın: Alparslan Türkeş'i anma programları iptal edildi
MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında partilerinin kurucu genel başkanı Alparslan Türkeş'in ölüm yıl dönümü dolayısıyla 4 Nisan'da düzenlenmesi planlanan anma programlarının iptal edildiğini bildirdi.
Ankara
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle titizlikle alınan tedbirlerin artırıldığını vurguladı.
Tedbirlere uyulmasının toplum sağlının yanı sıra ülke geleceği açısından da önem taşıdığına ve sağlık personelinin de kendi hayatlarını düşünmeden fedakarca çalıştığına işaret eden Yalçın, güvenlik güçlerinin ise alınan kararların uygulanmasını sağlamak için sorumluluk bilinciyle görev yaptığını aktardı.
Yalçın, koronavirüsle mücadele kapsamında, sosyal mesafenin korunması gerektiği dikkate alınarak, ''MHP'nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in ölüm yıl dönümü dolayısıyla 4 Nisan'da düzenlenmesi planlanan anma programlarının iptal edildiğini'' kaydetti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.