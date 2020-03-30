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Politika

Bakan Karaismailoğlu'dan 'hizmette dinamizm' mesajı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Bakanlık olarak 18 yıllık süreçte olduğu gibi bundan sonra da gelişen, değişen ve dinamizmini kaybetmeyen bir iradeyle hizmet üretmeye devam edeceklerini bildirdi.

Arife Yıldız Ünal   | 30.03.2020
Bakan Karaismailoğlu'dan 'hizmette dinamizm' mesajı

Ankara

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hükümet ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının ulaşım altyapısında birçok proje gerçekleştirdiğini vurguladı. 

Mesajında, İstanbul Havalimanı'ndan Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne kadar bazı dev projelerin görsellerine yer veren Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hükümetimizin ve Bakanlığımızın ulaşım altyapısında gerçekleştirdiği her proje ve milletimize sunduğumuz her hizmet küreselleşen dünyada ülkemizin rekabet gücünü artırmaktadır. 18 yılı aşkın süreçte olduğu gibi Bakanlığımız da sürekli gelişen ve değişen, dinamizmini asla kaybetmeyen bir irade ile hizmet üretmeye devam edecektir."

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