Dolar
34.47
Euro
36.34
Altın
2,651.96
ETH/USDT
3,077.80
BTC/USDT
93,893.00
BIST 100
9,031.82
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

MHP'de üç milletvekilinin istifası istendi

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, MHP Isparta Milletvekili Hasan Basri Sönmez, Bolu Milletvekili İsmail Akgül ve Kilis Milletvekili Mustafa Demir'in istifalarının istendiğini bildirdi.

Mehmet Tosun  | 20.11.2024 - Güncelleme : 20.11.2024
MHP'de üç milletvekilinin istifası istendi

Ankara

Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Parti içinde devam eden bir inceleme mucibince Milletvekilimiz Sönmez'in, Akgül'ün ve Demir'in istifaları istenmiş, müteakiben de istifa dilekçeleri kabul edilmiştir." ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından, Niğde'de rehabilitasyon merkezinde yaşanan olayla ilgili açıklama
Çanakkale Boğaz hattında bazı seferler iptal edildi
Ayhan Bora Kaplan suç örgütü sanıklarının yargılandığı davaya yarın devam edilecek
Isparta'da yılkı atları dronla görüntülendi
TBMM Başkanı Kurtulmuş, temaslarda bulundu

Benzer haberler

MHP'de üç milletvekilinin istifası istendi

MHP'de üç milletvekilinin istifası istendi

Hollanda Ayrımcılıkla Mücadele Koordinatörüne göre, kabine toplantısı tutanakları kamuya açıklanmalı

Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Abhazya'nın sözde Devlet Başkanı Bjania istifa etti

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet