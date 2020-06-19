Euro
7.67
Dolar
6.84
BIST 100
113,711.40
Altın
1,742.62
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TOBB ve ABD Ticaret Odası tarafından düzenlenen webinere katılıyor.
logo
Politika

MHP'de TBMM Başkanvekilliği için 'Celal Adan'la devam' kararı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Başkanvekilliği görevine İstanbul Milletvekili Celal Adan'ın devam etmesi kararını MYK üyeleriyle paylaştı.

Buket Güven   | 19.06.2020
MHP'de TBMM Başkanvekilliği için 'Celal Adan'la devam' kararı

Ankara

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin TBMM Başkanvekilliği görevine, halen bu görevi sürdüren İstanbul Milletvekili Celal Adan'ın devam etmesi kararını Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleriyle paylaştı.

Edinilen bilgiye göre, MHP MYK toplantısında güncel gelişmeler ele alındı.

TBMM Başkanlığı ile Başkanvekilliği seçimlerinin gündeme geldiği toplantıda Bahçeli, yeni yasama döneminde TBMM Başkanvekilliği görevine, halen bu görevi sürdüren İstanbul Milletvekili Celal Adan'ın devam edeceği bilgisini de MYK üyeleri ile paylaştı.

Öte yandan Bahçeli, MYK'da muhalefetin eleştirdiği Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya için "Hamza Yerlikaya, Anadolu'nun bağrından çıkıp gelmiş, 4 dünya, 2 olimpiyat, 8 Avrupa şampiyonluğu kazanan, Türk bayrağını defalarca göndere çektiren bir kahraman Türk sporcusudur." değerlendirmesinde bulundu.

Yerlikaya'nın bir kamu bankasının yönetim kurulu üyeliğine atanmasından rahatsız olunmasına anlam veremediğini belirten Bahçeli, "Bu nasıl kötü bir siyaset anlayışıdır? Bu ülke için emek vermiş, ter dökmüş, bayrağımızı göndere çekmiş bir kardeşimizin, bir sporcumuzun taltif edilmesinden rahatsızlık duymak Türkiye hazımsızlığıdır. 83 milyonun içinden nice şampiyon, nice başarılı isim çıkacaksa bunun yolu başarıyı ödüllendirmekten geçmektedir." ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tavrını eleştiren Devlet Bahçeli, "Siyaseti şimdi bankamatik kuyruklarına mı indirdi? Siyasi ahlakını banka önlerine mi bıraktı? Hamza Yerlikaya bizim kardeşimizdir, şampiyondur. Sahip çıkıyor ve destekliyoruz." değerlendirmesini yaptı.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İngiltere'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 42 bin 461'e çıktı
İtalya'da aralık ayında atık su örneklerinde Kovid-19 izlerine rastlandı
Bilecik'te maskesiz sokağa çıkma yasağı uygulanacak
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 120 bin 707'ye yükseldi
İsrail'de Kovid-19 salgınında günlük vaka sayısındaki artış sürüyor

Benzer haberler

MHP'de TBMM Başkanvekilliği için 'Celal Adan'la devam' kararı

MHP'de TBMM Başkanvekilliği için 'Celal Adan'la devam' kararı