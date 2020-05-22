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Politika

MHP'de partiler arası bayramlaşma video konferansla yapılacak

MHP, partiler arası bayramlaşmayı yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında video konferans yöntemiyle yapacak.

Buket Güven   | 22.05.2020
MHP'de partiler arası bayramlaşma video konferansla yapılacak

Ankara

Ramazan Bayramı nedeniyle partiler arası bayramlaşma, bayramın 2'nci günü gerçekleştirilecek. 

MHP heyetinde Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, Genel Sekreter Yardımcısı Kadir Şekerci ve MYK üyesi Merve Menekşe yer alacak.

MHP'nin ev sahipliğini yapacağı bayramlaşmada ilk sırada DSP yer alırken, ardından AK Parti, sonrasında ise sırasıyla BBP, ANAP, Saadet Partisi, Demokrat Parti ve CHP heyetleri ile bayramlaşma gerçekleştirilecek.

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