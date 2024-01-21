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Politika

MHP'de 55 belediye başkan adayı daha açıklandı

MHP, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için bir il ve 54 ilçenin daha belediye başkan adaylarını açıkladı.

Mehmet Tosun  | 21.01.2024 - Güncelleme : 21.01.2024
MHP'de 55 belediye başkan adayı daha açıklandı

Ankara

Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz'ın yaptığı yazılı açıklamaya göre, partinin yetkili kurullarının değerlendirmeleri ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin onayıyla MHP'nin Düzce Belediye başkan adayı Yılmaz Eser oldu.

MHP ayrıca Çanakkale, Düzce, Edirne, Giresun, Isparta, Kırklareli, Uşak ve Yalova'ya bağlı toplam 54 ilçede de adaylarını belirledi.

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