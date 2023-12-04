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Politika

MHP yerel seçim için adaylarını çok yönlü incelemeyle belirleyecek

MHP, yerel seçimde partinin ilkeleri ve Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) "adaylığa uygunluk" şartları çerçevesinde, belediye başkanı ve meclis üyeliğine aday adaylığı müracaatı yapanları çok yönlü araştırıyor.

Esin Işık  | 04.12.2023 - Güncelleme : 04.12.2023
MHP yerel seçim için adaylarını çok yönlü incelemeyle belirleyecek

Ankara

Edinilen bilgiye göre, yerel seçime hazırlık çalışmaları kapsamında aday başvurularını 13 Kasım'da almaya başlayan MHP'de süreç, 15 Aralık'ta sona erecek.

MHP'de bir yandan başvurular alınırken bir yandan da partinin ilkelerine uygun davranan, toplumda itibarlı, bulunduğu bölgede çalışmalarıyla öne çıkan adayları belirlemek için çok yönlü çalışılıyor.

14 Mayıs'taki milletvekili genel seçimleri öncesinde adaylarını yüz kızartıcı bir suçu, sabıkası olup olmadığı gibi konularda incelemeye alan parti yönetimi, aynı yöntemi yerel seçimlerdeki adayları için de uygulayacak.

İnceleme için 15 kişilik komisyon oluşturuldu

Bu kapsamda, MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız başkanlığında partinin hukukçularının yer aldığı, 15 kişilik bir komisyon oluşturuldu.

Aday adaylarının öz geçmişlerine ilişkin titiz inceleme yapan komisyon; büyükşehir, il, ilçe ve belde belediye başkan aday adaylarının adli sicil kayıtlarını, YSK tarafından aranan şartlara uygunluğunu ve mevzuat çerçevesinde seçilmeye engel bir durumlarının bulunup bulunmadığını irdeliyor.

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